Christophe Arleston & Olivier Boiscommun, Danthrakon – t.03 : “Le Marmiton bienheureux”

Le secret du grimoire…

Dans ce troi­sième volet, dans cette fin de cycle, Arles­ton livre tous les secrets et apporte les réponses aux nom­breuses inter­ro­ga­tions sus­ci­tées par les ava­tars vécus depuis le début par les deux héros que sont le mar­mi­ton et l’étudiante de maître Waïwo, le puis­sant mage. Mais en conteur hors-pair, le scé­na­riste mul­tiple les dif­fi­cul­tés avant de per­mettre aux tour­te­reaux de se retrou­ver.

Il mul­ti­plie les bons mots, emprunte et dévoie avec bon­heur des cita­tions, des objets. Ainsi, il place aux pieds de Lerëh, des bottes de sept lieux, c’est-à-dire de sept endroits dif­fé­rents où la por­teuse peut être envoyée en cla­quant des talons. Mais les lieux ne sont pas tou­jours pro­pices pour faire ce que sou­haite la por­teuse. Un navi­ga­teur voyant son bateau bien mal­mené s’écrie : “Oh, mon bateau ! Ooho­hooh !” Un autre lui répond : “C’est le plus beau des bateaux !” Phrases emprun­tées à une chan­son qui fut célèbre en son temps.Mais au-delà de l’humour, Chris­tophe Arles­ton place quelques réflexions qui ne sont pas sans inter­pel­ler comme, par exemple, quand il fait dire à un de ses per­son­nages : « Le bon­heur dans l’ignorance. »

Parce que la biblio­thèque des mages de Kam­piam a été en par­tie détruite, ils somment leurs col­lègues du petit royaume de Fra­go­nos de leur don­ner la leur. Deux cou­rants s’opposent. Celui mené par Unboud­fröh veut lut­ter jusqu’à la mort alors que celui de Cetredöh, jugeant le royaume trop faible, veut céder aux exi­gences. C’est au Salon Serein que les deux diri­geants, au milieu des fuffs, trouvent le com­pro­mis.

Arrivent à Fra­go­nos, Lyre­leï qui a volé le corps de Lerëh, sa fille, Nuwan, le mar­mi­ton habité par le Dan­thra­kon, le livre de toutes les magies, et Gar­man. Lyre­leï veut extraire le gri­moire du corps de Nuwan pour par­tir avec lui. C’est dans le sous-sol du Salon Serein que le trans­fert peut se faire, là où il a été écrit, dans l’antre de Tin­puz. Pour évi­ter les inter­fé­rences elle a empê­ché le petit ani­mal de com­pa­gnie de Nuwan de ren­trer. Elle lance l’opération. Mais dehors, le fuff de Nuwan rameute les siens et ils s’activent jusqu’à retrou­ver la magie.

Le gra­phisme, qui se par­tage entre Oli­vier Bois­com­mun pour les des­sins et Flo­rence Torta pour les cou­leurs, apporte une véri­table plus-value au récit. Avec son trait dyna­mique, ses per­son­nages ani­ma­liers du plus bel effet, ses décors détaillés, Bois­com­mun réa­lise une belle mise en images tout en met­tant en avant une mise en page conju­guant créa­ti­vité et tra­di­tion. La colo­ri­sa­tion effi­cace, d’une belle fac­ture, donne une char­mante gaieté aux planches et place les effets magiques avec réus­site.

Aven­tures, humour, jeux de mots, actions, tous les ingré­dients sont réunis pour une his­toire attrayante, un bon moment de lecture.

serge per­raud

Chris­tophe Arles­ton (scé­na­rio), Oli­vier Bois­com­mun (des­sins) & Flo­rence Torta (cou­leurs), Dan­thra­kon – t.03 : Le Mar­mi­ton bien­heu­reux, Bam­boo, label “Dra­koo”, octobre 2020, 56 p. – 14,90 €.