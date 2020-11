Bernard Grasset, Brise

Entre sang et ciel

Avec Brise, Ber­nard Gras­set achève le cycle de ses poèmes libre­ment ins­pi­rés de la Bible. Mais il s’agit moins d’une conclu­sion que d’un accom­plis­se­ment poé­tique où la qua­lité tient à l’épure d’un souffle. L’expérience du poète y est conden­sée.

Créant “entre sang et ciel”, il ins­crit la plus juste des pré­sences sans le moindre affect superfétatoire.

Reste l’essentiel d’un che­min par-delà “errance et péril”. Une lumière demeure dans ces pages de vie. Ber­nard Gras­set retient l’essence de pay­sages tant inté­rieurs qu’extérieurs — mais tou­jours dans la même éco­no­mie de moyens.

Et s’il fait le point final (du moins au sujet d’un tel cycle), celui-là n’est en rien statique.

Le poète, via la Bible, s’invente, se redé­fi­nit. Dans le lyrisme si par­ti­cu­lier qui est celui de la sim­pli­cité. Que deman­der de plus à la poé­sie ? Sur­tout lorsque la déci­sion radi­cale qui la carac­té­rise l’impose. Gras­set y ose son inti­mité sans la moindre pos­ture égo­tique.

Il n’a de cesse d’aiguillonner ses laby­rinthes. Ils res­semblent à des chats errants. Le poète n’en accen­tue pas le museau et les griffes mais l’espace qu’ils habitent.

L’auteur fabrique une pers­pec­tive que nous vou­lons igno­rer au non d’une incom­pré­hen­sion sidé­rante des mes­sages pre­miers. Mais l’instinct vital et poé­tique per­met de remettre le monde et l’individu en place.

C’est aussi une manière de chas­ser nos déserts d’ennui pour un retour à l’essentiel, pen­dant que “la brise souffle encore”. Jabès n’est pas loin.

jean-paul gavard-perret

Ber­nard Gras­set, Brise, Jacques André édi­teur, coll. Poé­sie XXI, Lyon, 2020, 50 p. — 13,00 €.