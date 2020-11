Etienne Ruhaud, Animaux

Monstres vont

Le bes­tiaire que pro­pose Ruhaud n’a rien de zoo­lo­gique. Mais l’auteur ne se contente pas d’exhiber des créa­tures étranges, son écri­ture les majore en une sorte de poé­tique de l’anamorphose scrofuleuse.

Krugs, Krapts, Kats, Kabu­tos — et ce ne sont pas les seuls — deviennent les médiums que l’écriture elle-même hal­lu­cine comme elle donne aux cèpes une dimen­sion gigan­tesque de “vastes galettes spon­gieuses” de plu­sieurs mètres de cir­con­fé­rence. Il y a là de quoi mettre la pétoche à ceux qui vivent près de tels monstres comme à ceux qui les découvrent ici.

Cer­tains pour­tant arrivent à s’amuser des “diques” : “grandes huîtres de vase extra­plates, impec­ca­ble­ment rondes”. Ils les placent — après avoir peint leur coquille - sur un pick-up où elles pro­duisent des gron­de­ments sourds.

Tout finit — for­cé­ment — avec le bal de vam­pires, eux-aussi d’envergure déme­su­rée. Si bien que tout est fait pour acé­rer nos cau­che­mars même si les indi­gènes mangent la chair de ces monstres car elle a le goût sub­tile de fai­sans rôtis à la broche et que leurs crocs peuvent ser­vir de flèches ou de cure-dents.

N’étant plus de mau­vais ou de bons sau­vages, ils ne nous reste qu’à nous perdre dans une telle ména­ge­rie de verres gros­sis­sants.

D’autant que la connais­sance du pire qui accom­pagne une telle vision (infor­mée ou défor­mée) ne se prive pas d’une cer­taine allégresse.

L’écri­ture s’inscrit dans un cou­rant tra­gi­co-jubi­la­toire où le savoir du monde semble venir de l’immonde en phases d’excès mais qui ne répu­dient pas à don­ner du sens.

Existe la par­faite inadé­qua­tion entre la faune et la flore — telles que nous les voyons ou les ima­gi­nons — et le dévoi­le­ment que Ruhaud pro­pose en son plai­sir de tirer la langue à la dévo­tion por­tée à ce que nous connaissons.

jean-paul gavard-perret

Etienne Ruhaud, Ani­maux, Edi­tions Uni­cité, Saint-Chéron, 2020, 50 p. — 12,00 €.