Philippe du Crest, Moka Project (exposition)

Moka d’écoles

Les pho­tos de cette série de Phi­lippe du Crest sont une sorte d’hommage à Alfonso Bia­letti qui inventa en 1933 la Moka Express.

Sou­dain, l’art de faire du bon café en fut trans­formé, d’abord en Ita­lie puis dans le monde.

S’ins­pi­rant de cet objet, le pho­to­graphe a inventé le per­son­nage de Moka. Il réa­lise un ensemble consé­quent de pho­to­gra­phies — sur­tout des auto­por­traits — le met­tant en scène avec cette fameuse cafe­tière objet de design et de plai­sir.

Le per­son­nage de Moka est censé s’opposer à notre uni­vers de consom­ma­tion qui — et entre autres méfaits - mul­tii­plie les déchets par l’usage de capsules.

L’objec­tif n’est pas tou­jours évident et il vaut mieux rete­nir la farce des com­po­si­tions. Elles revi­sitent avec humour les mythes, l’histoire, les faits divers, la pho­to­gra­phie (Andres Ser­rano), la pein­ture clas­sique dont les réfé­rences sont nom­breuses

Les œuvres d’art mon­trées ici en cita­tions sont donc une pos­si­bi­lité pour le pho­to­graphe de décli­ner le monde avec humour. Par exemple les errances des “révo­lu­tion­naires” (“Moka­ma­rat tué par Char­lotte Cloo­ney”), la vio­lence de cer­tains déviants (“Charles Mokanson”) .

Toutes les pho­tos ne sonnent pas justes et cer­taines auraient pu être écar­tées. Du Crest n’est pas encore Cindy Sher­man mais qu’importe : la série avance dans un dis­po­si­tif far­cesque avec caféine.

Elle “dit” bien plus que des laïus et dis­cours politiques.

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe du Crest, Moka Pro­ject, Gale­rie Natha­lie Béreau, Mar­seille du 23 sep­tembre au 2 octobre 2020.