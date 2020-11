Patrice Louinet & Paolo Martinello, Conan le Cimmérien – t.10 : “La Maison aux trois bandits”

Une aven­ture quelque peu atypique…

La nou­velle est parue dans Weird Tales en jan­vier 1934, une année par­ti­cu­liè­re­ment pro­li­fique de l’auteur. Cepen­dant, parce qu’il n’y a pas d’héroïne ou de per­son­nages fémi­nins essen­tiels, le texte n’aura pas les hon­neurs de la cou­ver­ture comme tant d’autres. Dans ce récit, le bar­bare n’est pas le moteur de l’action, se voyant contraint de sup­por­ter des situa­tions que les cir­cons­tances lui imposent. Il se retrouve mani­pulé quand il doit fuir suite à la dénon­cia­tion de son recé­leur, il doit accep­ter les pro­po­si­tions qui lui sont faites sans pou­voir les refuser.

Un gun­der­man est pendu, dénoncé par le prêtre d’Anu, celui-là même pour qui il volait en com­pa­gnie d’un Cim­mé­rien. Ce Cim­mé­rien, qui a assisté à l’exécution, dis­si­mulé sous un large man­teau, file déca­pi­ter le prêtre.

La garde sur­veille l’organisation d’un ban­quet. L’un d’eux s’inquiète de la dis­pa­ri­tion de Pyr­rhas, un conseiller de Murilo, un homme très influent auprès du roi. Le conseiller est entre les mains de Nabo­ni­dus, le prêtre rouge du roi, qui le fait tor­tu­rer.

Un homme a sur­pris la scène et vient en infor­mer le chef des natio­na­listes pré­sents au ban­quet. Celui-ci décide alors que le roi atten­dra, qu’il faut éli­mi­ner Nabo­ni­dus en pre­mier.

Ce der­nier fait por­ter l’oreille de Pyr­rhas à Murilo qui com­prend le mas­sage. Si ce prêtre est en pos­ses­sion d’un secret le concer­nant, il peut être très inquiet.

Il accepte de rece­voir une pros­ti­tuée qui lui révèle que c’est un Cim­mé­rien qui a tué le prêtre d’Anu. Il décide de for­cer cet homme à tuer un second prêtre…

Howard appuie son récit sur des élé­ments en réfé­rence avec des évé­ne­ments anté­rieurs. C’est le cas avec le “Pro­cès du singe”, oppo­sant des par­ti­sans de l’évolution, telle que la décrit Dar­win, à des créa­tion­nistes qui prennent la Bible au pied de la lettre. Ce pro­cès, très média­tique, s’est déroulé en juillet 1925 à Day­ton dans le Ten­nes­see. Il est effrayant de consta­ter que cette croyance per­dure dans les Etats les plus conser­va­teurs, une théo­rie qui conti­nue d’avoir de très nom­breux adeptes.

C’est Patrice Loui­net, un des meilleurs exé­gètes de Conan, qui assure le scé­na­rio. Il se sort fort bien de cet exer­cice dif­fi­cile. Ce nou­vel album, le dixième de la col­lec­tion, donne une autre vision du héros, une vision moins bar­bare. Il est com­plété, comme les pré­cé­dents, par une pré­sen­ta­tion éru­dite de la nou­velle ini­tiale et par une série d’illustrations-hommages dont une de Mark Schultz dont le gra­phisme reste inimitable.

Le des­sin et la cou­leur sont l’œuvre de Paolo Mar­ti­nello. Dans une mise en pages très libre, osant de nom­breux écla­te­ments des vignettes, il fait se pres­ser des per­son­nages aux traits réa­listes, aux atti­tudes dyna­miques. Ses scènes de com­bats sont par­ti­cu­liè­re­ment spec­ta­cu­laires. Il les fait évo­luer dans des décors gran­dioses, des vues en pers­pec­tive du plus bel effet, des bâti­ments aux dimen­sions presque tita­nesques rap­pe­lant les Car­ceri de Pira­nèse.

On ne se lasse pas de décou­vrir ces aven­tures tou­jours attrayantes. Un nou­vel album est annoncé avec Emma­nuel Civiello au graphisme.

serge per­raud

Patrice Loui­net (scé­na­rio adapté de l’œuvre de Robert E. Howard) & Paolo Mar­ti­nello (des­sin et cou­leur), Conan le Cim­mé­rien – t.10 : La Mai­son aux trois ban­dits, Glé­nat, coll. “Conan le Cim­mé­rien”, sep­tembre 2020, 80 p. – 14,95 €.