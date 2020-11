Luce Lebart & Marie Robert, Une Histoire Mondiale des Femmes Photographes

Joyaux extra­or­di­naires

Ce livre réunit les œuvres de 300 femmes pho­to­graphes du monde entier. De l’invention du médium jusqu’au début du XXIe siècle.

Beau­coup des noms de telles créa­trices sont oubliés car, comme sou­vent, les figures fémi­nines ont été occul­tées au pro­fit des “maîtres” mas­cu­lins qui ne sont pas tou­jours à leur niveau de poé­sie et de technique.

Mais l’effacement des femmes dans l’histoire de la pho­to­gra­phie est vieux comme l’histoire du médium.

Pour autant, des créa­trices ori­gi­nales et auto­nomes ont trans­fi­guré le monde et l’image dans un grand tra­vail d’émancipation et d’expérimentation.

Luce Lebart et Marie Robert donnent aussi la parole à 160 auteures pour mon­trer et sou­li­gner com­bien les créa­trices méritent un accès au pan­théon des pho­to­graphes.

Un tel livre est donc plus que néces­saire car il donne enfin accès à des joyaux sou­vent extraordinaires.

jean-paul gavard-perret

Luce Lebart & Marie Robert, Une His­toire Mon­diale des Femmes Pho­to­graphes, Édi­tions Tex­tuel, 2020, 504 p.