Eloge de la politique, Vincent Trémolet de Villers (dir.)

La poli­tique toujours !

En ces temps de saint-simonisme triom­phant où seule l’économie et ses chiffres froids comptent, il est bien de rap­pe­ler « la gran­deur et la néces­sité de la poli­tique ». En cette époque de nau­frage de la culture, où le savoir se réfu­gie dans des iso­lats – comme ce fut le cas au début du Moyen Age avec les monas­tères – il est néces­saire de rendre acces­sible au plus grand les grands pen­seurs.

Dans cette nuit obs­cure dans laquelle nous entrons, où le passé est mas­sa­cré et réécrit, il est de salu­brité publique de reve­nir aux pen­sées qui for­gèrent notre civi­li­sa­tion à l’agonie. Le livre, conduit par Vincent Tré­mo­let de Vil­lers, se fixe comme mis­sion de répondre à ces défis et il y réus­sit, en offrant une série de lec­tures des grands pen­seurs occi­den­taux et d’une de leurs œuvres.

La nature même du livre ne nous per­met pas d’évoquer l’ensemble de ces riches contri­bu­tions, par­fois très per­son­nelles, mais tou­jours robo­ra­tives et toutes en lien avec le temps pré­sent. Car rien n’est plus per­ma­nent que les idées. Le texte de François-Xavier Bel­lamy sur Pla­ton nous le montre dès le début.

Fran­çois Sureau nous rap­pelle avec Toc­que­ville que la prin­cipe démo­cra­tique enva­hit tout ; Alexandre Deve­chio avec Marx que la lutte des classes n’est pas ter­mi­née ; et Gas­pard Koe­nig avec Locke que l’homme croit s’appartenir à lui-même.

Mais l’on voit bien, au fil de la lec­ture, une sorte de fil conduc­teur, à savoir l’Etat, sa place, sa force, ses limites, et inévi­ta­ble­ment le rap­port que l’individu entre­tient avec lui. Cet Etat que Machia­vel, dit Guillaume Per­rault, veut dis­so­cier de la reli­gion, au nom du patrio­tisme pour lequel il est prêt à sacri­fier son âme, là où, note Jean-Marie Sala­mito, Saint Augus­tin vou­lait unir sur terre la cité ter­restre et la cité céleste avant leur sépa­ra­tion défi­ni­tive.

Cet Etat que Hobbes décri­vait comme un Lévia­than mais dans lequel Maxime Tan­don­net ne voit pas un proto-totalitarisme. Il fau­dra attendre Rous­seau pour cela, tou­jours très actuel dans sa défi­ni­tion du peuple, laquelle sus­cite le grand inté­rêt de Mathieu Bock-Côté.

La Révo­lu­tion fran­çaise fran­chira une étape déci­sive dans l’affirmation de l’Etat, de son emprise et ses oppres­sions. Du grand évé­ne­ment découlent une pen­sée foi­son­nante, des débats enflam­més, des frac­tures idéo­lo­giques majeures, depuis Burke dont Jacques de Saint Vic­tor décrypte la lumi­neuse pen­sée, jusqu’à Ben­ja­min Constant et Joseph de Maistre, ce der­nier replacé par Fran­çois Hugue­nin dans le camp des Modernes.

On l’a com­pris, ce livre ouvre des pers­pec­tives pas­sion­nantes, et on ne peut qu’en conseiller la lec­ture à tous ceux que les débats d’idées inté­ressent. Car rien n’est plus fra­giles que les liber­tés, insiste Nico­las Bave­rez en reli­sant Ray­mond Aron. Rien n’est plus dan­ge­reux que l’Etat au ser­vice du Mal, nous pré­viennent Chan­tal Del­sol avec Alexandre Sol­je­nit­syne, et Eugé­nie Bas­tié avec Simone Weil.

Rien n’est plus oppres­sant que ce mul­ti­cul­tu­ra­lisme et cet éga­li­ta­risme liber­taire deve­nus fous et contre lequel Allan Bloom avait mis en garde, comme le décrit très bien Michel de Jaeghere.

Étrange monde que le nôtre en effet, et que Péguy avait décrit dès 1910 : « Le monde de ceux qui ne croient en rien, pas même à l’athéisme, qui ne se dévouent, qui ne se sacri­fient à rien […] Le monde de ceux qui n’ont pas de mys­tique. Et qui s’en vantent. »

fre­de­ric le moal

Eloge de la poli­tique, Vincent Tré­mo­let de Vil­lers (dir.), Tal­lan­dier, octobre 2020, 318 p. — 20,90 €.