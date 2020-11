André Vanoncini, Balzac, roman, histoire, philosophie

« Bal­zac est un géant ! » (Dostoïevski)

Le roman peut être perçu comme une quête onto­lo­gique, en convo­quant thèmes et figures pour nous mon­trer qui nous sommes, l’histoire et l’archéologie pour nous dire d’où nous venons, la phi­lo­so­phie pour nous dire où nous allons.

De l’ensemble, Bal­zac a fait une œuvre magis­trale qui conti­nue à nous par­ler. Il est le « génie-monde » qui éclaire de sa puis­sante lumière les splen­deurs et les misères de notre comé­die humaine, et dont cet ouvrage se pro­pose de com­men­ter quelques scènes majeures.

André Vanon­cini a ensei­gné à l’Université de Bâle. Il est membre du Comité de rédac­tion de L’Année Bal­za­cienne et de Constel­la­tion Cen­drars.

Ses tra­vaux portent sur Bal­zac, Cen­drars, Sime­non et le roman policier.

L’ouvrage pro­posé se fonde sur un ensemble d’articles parus d’abord sépa­ré­ment, au gré des col­loques et publi­ca­tions, puis rema­niés et adap­tés afin de pou­voir for­mer un livre qui pré­sen­tât un tout, et qui s’organise en trois grandes par­ties : roman, his­toire, phi­lo­so­phie, qui reprennent, d’une cer­taine manière, l’ambition que Bal­zac des­si­nait déjà dans la Pré­face de La Comé­die Humaine en 1842, et qui retrace l’ordonnancement géné­ral qu’il a donné à son œuvre lors de l’édition des œuvres com­plètes chez Furne (scènes de la vie privée/militaire/de cam­pagne, etc., études philosophiques…).

Lorsque Bal­zac paraît dans le champ lit­té­raire, la phi­lo­so­phie n’est plus à la mode, toute mar­quée qu’elle est encore du siècle pré­cé­dent et de la nou­veauté que recherchent les pen­seurs. Quant à la lit­té­ra­ture, elle ne manque pas de concur­rents, tous pro­duc­teurs de fic­tions cap­ti­vantes pour un public nou­veau qui en est très friand.

Mais, à la dif­fé­rence de ses contem­po­rains, Bal­zac va ins­crire dans ses textes des inter­ro­ga­tions qui vont le dis­tin­guer du tout-venant de la pro­duc­tion fic­tion­nelle, et le sin­gu­la­ri­ser dans la lit­té­ra­ture roman­tique, pour aller vers « l’insaisissable et le profond ».

Il en sera même amené à chan­ger la forme et le fond de ce qu’on entend par « roman » à son époque : modi­fi­ca­tion de struc­ture, d’orientation du récit, en assor­tis­sant la pro­gres­sion de l’intrigue vers son but d’une régres­sion expli­ca­tive vers les causes (pour se rap­pro­cher du récit poli­cier – on com­prend mieux là un des centres de conver­gence des inté­rêts de l’auteur de ces études) : en aug­men­tant le poten­tiel nar­ra­tif, Bal­zac crée un nou­veau roman capable de repré­sen­ter l’homme dans son milieu, en un ensemble pro­li­fé­rant et pour­tant ordonné.

Honoré de Bal­zac innove aussi en ayant recours au dis­cours scien­ti­fique de son époque (Zola saura s’en sou­ve­nir) ; mais il ne s’agit pas seule­ment de le convo­quer : l’auteur, bien au contraire, le sublime, devient his­to­rien, com­prend ce que les grands esprits ont laissé se dépo­ser à tra­vers les âges. Le détail bal­za­cien, par exemple, sur lequel on a entendu tant d’horreurs, doit être vu comme la trace ou le témoi­gnage de l’état donné d’une civi­li­sa­tion.

La troi­sième par­tie montre que la phi­lo­so­phie ins­crite dans La Comé­die humaine ne sau­rait se limi­ter à un dis­cours argu­menté, qu’elle ne pré­sente pas, de fait, pui­sant bien au contraire dans l’imaginaire, le mys­ti­cisme, l’alchimie, l’utopie pour signa­ler des enjeux pour­tant centraux.

L’ensemble de ces articles, qui pour­tant ne sonne pas dis­pa­rate, donne une idée de l’ampleur et de la diver­sité du tra­vail de l’universitaire.

yann-loic andre

André Vanon­cini, Bal­zac, roman, his­toire, phi­lo­so­phie, Paris, Honoré Cham­pion, 2019, 372 p. — 39,00 €.