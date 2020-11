Jean-Blaise Djian, Pierre-Roland Saint-Dizier & Vincent, Liberty Bessie – t.02 : “Sur les traces des Maylaros”

Aven­tures et His­toire mêlées…

Bessie est à la recherche de son père, un pilote dis­paru pen­dant les com­bats de la Seconde Guerre mon­diale. Cette saga autour de l’aviation prend en compte des faits his­to­riques et se rap­proche, pour son héroïne, d’une figure authen­tique. Bes­sie Cole­man a été la pre­mière femme noire au monde à pilo­ter et à obte­nir une licence de pilote. C’est en France au début des années 1920 qu’elle a appris à voler.

Elle trouve la mort en 1926 pen­dant la pré­pa­ra­tion d’un spec­tacle aérien. Vou­lant repé­rer le ter­rain, elle prend l’air en omet­tant de s’attacher. Lors d’une vrille elle est éjec­tée et s’écrase au sol. En plus de la simi­li­tude des pré­noms, on peut retrou­ver une cer­taine res­sem­blance entre le joli minois de l’héroïne, tel que Vincent le réa­lise, et des pho­tos de Bes­sie Coleman.

Bessie est en Afrique du nord où elle négo­cie l’échange de son DC-3 contre le S-38, avec plein et pièces de rechange, d’Henry et N’Gomo. La trac­ta­tion paraît étrange car elle troque un avion en par­fait état de vol contre un hydra­vion qui n’est pas sûr de pou­voir voler. De plus N’Gomo est un magouilleur patenté.

Elle a fait appel à Max pour remettre l’appareil en état, mais celui-ci est effaré par la tâche. Bes­sie pense qu’avec ce nou­vel avion elle dis­pa­raît des radars des frères Auxiette. Or, ce qu’elle ignore, c’est qu’un homme, collé aux basques de Max, est arrivé par le même bateau que lui.

La recherche de son père va se com­pli­quer singulièrement…

Le père de Bes­sie fai­sait par­tie des Tus­ke­gee Air­men, un groupe de pilotes noirs crée en 1941 et basé en Ala­bama. Ils se sont dis­tin­gués pen­dant la seconde Guerre mon­diale, inter­ve­nant en Afrique du Nord, en Médi­ter­ra­née et en Europe. Le groupe a été dis­sout en 1948, avec L’executive order 9981 qui met­tait fin à la ségré­ga­tion au sein de l’armée des USA.

L’intrigue porte sur la recherche de son père, à par­tir de son jour­nal, et sur le fait que des indi­vi­dus mal­veillants le pour­suivent éga­le­ment mais, sans doute, pas pour le ser­rer affec­tueu­se­ment dans leurs bras. Les scé­na­ristes conçoivent, autour de cette héroïne déter­mi­née, une gale­rie de per­son­nages hauts en cou­leur et donnent à l’aviation une place impor­tante dans le récit.

Le des­sin de Vincent est réa­liste, très dyna­mique avec une belle série de planches dédiées aux avions, aux vols dans des décors bien tra­vaillés.

Un récit agréable à décou­vrir sur les pas de cette héroïne atta­chante et pour un gra­phisme très réussi.

serge per­raud

Jean-Blaise Djian (scé­na­rio), Pierre-Roland Saint-Dizier (scé­na­rio) & Vincent (des­sin et cou­leurs), Liberty Bes­sie – t.02 : Sur les traces des May­la­ros, Vents d’Ouest, coll. 24x32, octobre 2020, 56 p. – 14,50 €.