Arun Kolatkar, Jejuri

Mael­strom d’émotions

Récep­tif au reli­gieux comme à sa com­mer­cia­li­sa­tion, Arun Kolak­tar nous emporte dans un grand lieu de pèle­ri­nage d’Inde : Jejuri qui donne le titre au livre.

Celui-ci retrace un voyage “spi­ri­tuel” q à tra­vers des poèmes drôles, déso­pi­lants par­fois, sou­vent tristes mais tou­jours d’une liberté pro­fonde.

Il y a là entre vérité spi­ri­tuel et men­songes sacrés le grand ouvert et le clos, le jeu des plu­riels, là où au sein du réel la fable évide sa propre affa­bu­la­tion comme celle qu’on colle aussi aux rap­ports que les humains entre­tiennent entre eux ou avec leurs dieux.

Kolak­tar réin­vente un lieu qui n’est ni le propre, ni le figuré. Il devient celui d’une fixa­tion de ce qui n’est jamais fixe.

D’où le champ actif d’une impré­vi­sible expé­rience. Nous ne sommes plus autour ou des­sus mais dedans.

Chaque poème repré­sente un chant et une chambre de voyance. Sur­gissent des archi­tec­tures impro­bables, des sillons com­plexes, de sub­tils volumes là où des rats déroulent leur queue sur “l’épaule d’une dieu guer­rier” jusqu’à faire ondu­ler “le muscle divin”.

Arun Kolat­kar décrit aussi les rues bon­dées, les sanc­tuaires, l’histoire des sages et des dieux. Mais il s’attache sur­tout à retrou­ver une véri­table trace du divin dans un monde chao­tique. Ce qui est un exploit de chaque minute.

Tout s’y mélange dans un mael­strom d’émotions induites appa­rem­ment au moyen de simples des­crip­tions et nar­ra­tions de diverses anec­dotes.

Par exemple cette évo­ca­tion d’une gare : “l’employé aux réser­va­tions croit au prin­cipe / du pro­chain train / quand la conver­sa­tion en vient aux horaires/ il prend sa langue / la guide par-dessus le gui­chet / et vous dirige vers une intel­li­gence / supérieure”…

jean-paul gavard-perret

Arun Kolat­kar, Jejuri, tra­duit de l’anglais par Rose­lyne Sibille, édi­tion Banyan, Paris, 2020, 112 p. — 16,00 €.