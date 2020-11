Collectif, C’est quoi l’été pour vous ? (exposition)

Sur la plage ou ailleurs

L’expo­si­tion pose une ques­tion simple. Les pho­to­graphes y répondent de manière sinon com­pli­quée du moins cir­cons­tan­ciée. Le voyage, le tou­risme ne sont pas estom­pés. Et quoi de plus nor­mal ?

Même s’ils sont sou­vent vili­pen­dés lorsqu’ils sont de masse.

Mais, dans nos temps d’empêchement, le répit esti­val reprend tout son sens. Ber­nard Plossu, Denis Roche l’ont long­temps pra­ti­qué et le second lui a donné des accents par­ti­cu­liers et plu­ri­voque.

Aux cotés de leurs cli­chés, les pho­tos de Bea­trix von Conta, Fran­çois Dela­der­rière, Pierre de Fenoÿl, André Fores­tier, Rip Hop­kins, Géral­dine Lay, Phi­lippe Pétre­mant pré­sentent cette vacance selon une carte blanche qui leur est accor­dée. Ils exposent des oeuvres inédites plus ou moins récentes.

La per­cep­tion de l’été offre en consé­quence des “objets” de sub­stances diverses, tant par les angles de prise que le sujet, la cou­leur ou le noir et blanc. Mais un cli­ché de William Klein trans­cende l’exposition car à lui seul il “dit” de manière sen­suelle et tech­nique ce que l’été et l’image font et fondent.

Divers nœud bor­ro­méens créent un loin­tain dans le proche, une proxi­mité dans un hori­zon où les êtres ne sont par­fois que des ombres mais aussi par­fois de beaux abcès de fixa­tion, hors les murs ou dedans.

Le réel fait sou­vent effet de méta­phore tant sa marque indé­lé­bile est trans­for­mée. La consis­tance réa­liste dis­pa­raît dans ce qu’elle devient en tant que symp­tôme ou asymp­tote poé­tique chez de tels créa­teurs.

Ils ouvrent le cadrage de ce qui est la réa­lité comme du simple fan­tasme. Ils tournent et mani­pulent ce qui résiste dans les deux cas.

Bref, chaque créa­teur révise le rap­port que le regar­deur entre­tient avec le monde.

jean-paul gavard-perret

Col­lec­tif, C’est quoi l’été pour vous ?, Gale­rie Le Réver­bère, Lyon, jusqu’au 2 jan­vier 2021.