Ouille n°3, Nous ne voulons pas l’au-delà ; nous voulons de l’eau d’ici

Ce que j’aime dans l’eau c’est que c’est souple

Jérôme Grei­ner, fidèle à sa volonté de publier dans sa revue des textes sans noms d’auteurs, nous sou­haite une agréable bai­gnade au milieu de jolies larves aux cou­leurs froides, des vits père et porcs épiques.

Preuve que nous n’aurons - avant de tra­ver­ser notre fleuve der­nier (Styx) - qu’avoir pu insuf­fi­sam­ment nous délec­ter dans les pro­fon­deurs aqueuses dont le silence est d’une féli­cité de velours.

Pas ques­tion de croire ou de sacri­fier au mys­tère divin d’autant que l’eau, soit-elle bénite ou de Lourdes, n’engage en rien à notre trans­mu­ta­tion future.

Bref, pas ques­tion de jeter l’eau de bains avec les vieux bébés que nous sommes (deve­nus). D’une cer­taine manière nous demeu­rons amniotiques…

Grei­ner et ses sbires prouvent super­be­ment la splen­deur de l’eau pour peu qu’elle ne soit non lourde mais souple. Elle demeure ici vivante en ses éten­dues dia­phanes sur des sur­faces imper­méa­bi­li­sées.

A tra­vers his­toires et varia­tions (autour de Georges Bataille), l’eau “est” le monde et ses ani­maux même malades de la peste. Pour preuve, notre Terre est bleue — du moins pour un temps encore.

Le séjour en un tel mari­got reste des plus jouis­sifs. Le lec­teur bati­fole au milieu de bes­tioles qui fré­tillent par­fois anor­ma­le­ment mais qu’importe. L’ensemble devient une ciné-cure où se trouvent ça et là des “come back” jamais trai­tés en flash-back car les auteurs ne se livrent pas à cette com­mo­dité de la nar­ra­tion lit­té­raire.

Elle se double ici d’artifices gra­phiques utiles à la consom­ma­tion d’eau du com­mun des mor­tels lorsqu’ils osent, comme ici, déri­ver jusqu’à ché­rir l’amer.

jean-paul gavard-perret

Ouille n°3, Nous ne vou­lons pas l’au-delà ; nous vou­lons de l’eau d’ici, Edi­tions Ouille, Condom, octobre 2020.