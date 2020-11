Jean-Marc Caimi & Valentina Piccinni, Rhome

Rome ville ouverte

Jean-Marc Caimi et Valen­tina Pic­cinni pré­sentent avec Rhome le deuxième cha­pitre de pro­jet à long terme sur trois «villes en tran­si­tion» : Naples, Rome, Istan­bul.

Sur­git ici leur ville d’adoption au moment où ils se glissent dans la chair de la métro­pole romaine et ses habitants.

D’où cette tra­ver­sée fas­ci­nante de divers micro­cosmes (bor­del clan­des­tin, zoo, etc.). Exit les images tou­ris­tiques de la Rome éter­nelle.

Tout devient plus étrange et sen­suel au sein de cli­chés qui, en leurs frag­ments, créent une unité.

Trans­pa­raît l’intimité de vies pri­vées au sein de nar­ra­tions intem­pes­tives aussi pro­fondes que par­fois drôles.

L’ensemble est construit selon des prises directes pour don­ner à Rome une vision bien éloi­gnée des sen­tiers battus.

jean-paul gavard-perret

Jean-Marc Caimi & Valen­tina Pic­cinni, Rhome, Unso­cial Stu­dio, Modena, du 24 octobre au 23 décembre 2020.