Inge Morath, La vita. La fotografia (exposition)

La recherche d’une vérité intérieure

L’expo­si­tion pré­sente les repor­tages de voyages de la pho­to­graphe. Cha­cun est à la mesure des autres dans des sortes de ser­ments visuels et des pro­messes au sein de prises et visions qui déve­loppent un pré­sent mytho­lo­gique, dans des suites d’ententes tacites. Car toute sa vie, Morath est res­tée une chro­ni­queuse sur­tout avec les images mais aussi par les mots.

Certains de ses repor­tages sont célèbres et sont deve­nus des clas­siques du genre comme lorsqu’elle montre les gens de Venise dans leur dimen­sion quo­ti­dienne. Pour elle et comme elle l’écrit : “La pho­to­gra­phie est essen­tiel­le­ment une affaire per­son­nelle: la recherche d’une vérité intérieure”.

L’expo­si­tion per­met de voya­ger en Ita­lie, en Espagne pour Pablo Picasso. En URSS (lors de son pre­mier voyage dans le pays, en 1965, elle y était avec son mari, Arthur Mil­ler, alors pré­sident du PEN club). D’autres sec­tions de l’exposition com­prennent ses voyages en Iran et à New York ainsi que les por­traits qu’elle a réa­li­sés tout au long de sa car­rière.

S’y retrouve son art des por­traits, mais aussi bien de pas­sants que de célé­bri­tés : Igor Stra­vinsky, Alberto Gia­co­metti, Pablo Picasso, Jean Arp ou Audrey Hepburn.

jean-paul gavard-perret

Inge Morath, La vita. La foto­gra­fia, Museo Dio­ce­sano «Carlo Maria Mar­tini», Milano, du 19 juin au 1 novembre 2020.