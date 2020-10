David Fonseca, Faillir

Celui qui écrit un film muet avec beau­coup de paroles

“J’ai failli sor­tir de la vie aussi vite que j’y étais entré ; ça m’a laissé une belle balafre et l’envie de ten­ter”, sinon de vivre vrai­ment, du moins de le racon­ter dans un livre qui devient d’analyse en lieu et place de celui qui aurait dû l’assurer : à savoir le psy­cha­na­lyste auquel pour amu­ser (mais pas que) ses lec­trices et lec­teurs, le narrateur-auteur taille une rapière.

Même si ce méfait res­tera tout compte fait secon­daire eu égard au pro­pos d’une telle confes­sion intime.

Le tout dans une but bien pré­cis : “Que tout s’annule enfin, que moi-même je ne sois rien par­ti­ci­pant au rien.” Et l’auteur d’ajouter : “Bouffez-moi enfin, par les pieds ou par la tête, mais prenez-moi par les extré­mi­tés, par où ça pousse, de haut en bas, par où ça sent la volonté de s’en tirer !”.

Pour autant, celui qui était pris dans le désir et le rêve de ne pas par­ler remonte sa vie dans une auto-crucifixion amusée.

L’auteur touille à l’envi son monde — preuve que son rien est fait de tout. Et sou­dain l’inutile et le super­fé­ta­toire deviennent l’essence d’une plon­gée en apnée d’un nécro­phile qui se tient encore en lui et à la ver­ti­cale dans la volonté pour conge­ler tout ce qui bouge.

Mais un tel bras­sage évite la vitri­fi­ca­tion des sur­faces. Et ce, pour atteindre son “crime” parfait.

L’homme à abattre n’est donc pas for­cé­ment celui qu’on croit. Ce qui n’empêche en rien le fomen­teur faux men­teur de se pro­cla­mer doc­teur hono­ris causa de ses for­faits.

Le jury de ses lec­teurs l’acclame à tour de bras. Un tel héros les salue bien.

jean-paul gavard-perret

David Fon­seca, Faillir, Az’art Ate­lier, Tou­louse, 2018.