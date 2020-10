Letizia Battaglia, Palerme et la Lutte Contre la Mafia (exposition)

La réa­lité telle quelle

Leti­zia Bat­ta­glia, née à Palerme, est la pho­to­graphe ita­lienne la plus connue inter­na­tio­na­le­ment. Ses vues de rues, ses por­traits de femmes et ses images de meurtres de la mafia racontent l’histoire de sa cité natale.

La ville, ses pay­sages deviennent un décor de cinéma en plein air. Et l’ensemble de la société de Palerme se révèle à tra­vers des por­traits de tous : riches, pauvres et les marginalisés.

L’expo­si­tion pré­sente des ins­tants fugaces, cap­tu­rés avec un regard qui mêle dis­tance et empa­thie, sans aucune rhé­to­rique mais une force docu­men­taire et poé­tique.

En 2017, elle a vu son rêve se réa­li­ser avec l’ouverture du Cen­tro Inter­na­zio­nale di Foto­gra­fia à Palerme: elle est la direc­trice du centre depuis l’ouverture.

Dans son oeuvre, la vio­lence de la vie est là sou­vent de manière méta­pho­rique et sub­li­mi­nale. Et la pho­to­gra­phie devient un vec­teur d’engagement civique. La réa­lité appa­raît telle quelle.

Il y a là des vic­times ano­nymes mais aussi des por­traits d’enfants et de jeunes femmes qui annoncent l’avenir encore possible.

jean-paul gavard-perret

Leti­zia Bat­ta­glia, Palerme et la Lutte Contre la Mafia, Ins­ti­tut Cultu­rel Ita­lien, Ber­lin du 24 sep­tembre au 31 mars 2021.