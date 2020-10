Gérald Panighi & Laurie Jacquetty, L’odeur est la principale préoccupation du chien (exposition)

Une expo­si­tion d’exception

Ne nous lais­sons pas influen­cer par le titre de l’exposition. Leurs deux artistes pro­posent un regard sur l’espèce humaine à tra­vers des des­sins légers où ils décrivent — avec finesse, drô­le­rie et beauté — le cynisme et la bêtise des hommes dans des moments du quo­ti­dien.

Certes il reste çà et là quelques ani­maux mais comme chez La Fon­taine ils deviennent la fable des din­dons que nous sommes.

Les petites vignettes des deux artistes enva­hissent les murs de la gale­rie selon une fausse désin­vol­ture assu­mée pour faire écla­ter le regard.

Entre les titres et les images existe un esprit à la Magritte qui donne à chaque pièce du charme et de la drôlerie.

Glenn Bax­ter n’est pas loin chez Gérald Pani­ghi et Lau­rie Jac­quetty. Et il se peut que le titre de l’exposition ait été souf­flé par la seconde qui, dès qu’elle s’ennuie, des­sine son chien Patsy pour racon­ter des anec­dotes sur la vie quo­ti­dienne.

Les deux créa­teurs pro­posent une expo­si­tion d’exception. Tout y est tendre, inci­sif et mor­dant — for­cé­ment : car les images ont du chien. Et elles touchent à l’essentiel sans don­ner l’impression de s’y frot­ter en une pro­vo­ca­tion imper­ti­nente et poétique.

jean-paul gavard-perret

Gérald Pani­ghi & Lau­rie Jac­quetty, L’odeur est la prin­ci­pale pré­oc­cu­pa­tion du chien, Galeie Eva Vau­tier, Nice, jusqu’au 30 novembre 2020.