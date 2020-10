Gotlib — Les Grands crus classés de Fluide Glacial

Que serait la BD d’humour sans Gotlib ?

L’esprit de cette série est de pré­sen­ter, parmi l’ensemble de l’œuvre, des his­toires jugées comme les meilleures de l’auteur par une pléiade de créa­teurs de la BD d’Humour.

Après Edika, Goos­sens, Binet, il était urgent de consa­crer un album à Mar­cel Got­lib, la Réfé­rence en matière de BD d’humour des années 1965 à 2012.

Faisant ses pre­mières armes, enfin, ses pre­mières palanches, au jour­nal Vaillant, il intègre Pilote où ses Din­go­dos­siers scé­na­ri­sés par Gos­cinny fai­saient attendre impa­tiem­ment le jeudi pour décou­vrir la nou­velle livrai­son. Puis, il pour­suit avec ses iné­nar­rables RAB – Rubrique-à-Brac, pour les­quelles il assu­rait écri­ture et des­sin.

Paral­lè­le­ment, il déve­loppe d’autres per­son­nages aty­piques avant de venir vers une BD plus adulte en créant, avec Claire Bré­té­cher et Nikita Man­dryka, L’Écho des Savanes en mai 1972. Puis en 1975, avec Dia­ment, il ini­tie les débuts de Fluide Gla­cial. Il peut don­ner alors libre cours à son ima­gi­na­tion presque sans limites, n’hésitant pas à des­si­ner de façon réa­liste, voire très réa­liste, tous les actes de la vie, tout le corps humain tant fémi­nin que masculin.

Cet album regroupe neuf his­toires choi­sies et com­men­tées par la fine fleur de la BD humo­ris­tique actuelle : Solé, Zep, Tebo, Edika, Maës­ter, Julien CDM, Goos­sens, Binet et Fab­caro.

Une pré­face de Léan­dri pré­sente l’auteur de façon facé­tieuse et une planche inédite clô­ture l’album.

Ces neufs his­toires sont repré­sen­ta­tives de l’humour de Got­lib, celui-ci n’hésitant pas à faire des­cendre les dieux de leur trône pour se com­por­ter comme des humains heu­reux de se retrou­ver mais confron­tés à des contin­gences bien maté­rielles. Il donne, dans une suite de planches se ter­mi­nant par une belle morale, les dif­fé­rentes exi­gences du corps humain, du tube diges­tif. Et, pré­senté ainsi, cela inter­pelle car…

Il réunit dans un com­bat dan­tesque Super­du­pont et Bruce Lee. Une planche montre Per­vers Pépère aux prises avec une pou­pée gon­flable indomp­table. Il joue avec la cen­sure, plu­tôt avec un cen­seur, dans un récit œdi­pien à souhait.

Goos­sens retient le texte d’une nou­velle, La Chaus­sette de l’épouvante, extraite de Jac­tances. Got­lib revi­site les contes don­nant aux héros de ceux-ci une appé­tence cer­taine pour le sexe.

Il n’hésitait pas à se mettre en scène dans des poses très flat­teuses mais pas tou­jours à son avantage.

Il jouait à mer­veille de l’art de la déme­sure, don­nant à ses per­son­nages des poses gran­di­lo­quentes, des expres­sions exces­sives, exa­gé­rées, allant presque à la paro­die. Mais la ten­dresse, la poé­sie ne sont jamais loin car der­rière ses per­son­nages tor­tu­rés, vomis­sant tripes et boyaux au sens propre de l’expression, il place une vision de l’humain, une vision de l’humanité avec ses contin­gences, ses défauts, ses dif­fi­cul­tés, une huma­nité à prendre telle qu’elle est.

Avec cet album, c’est un bel hom­mage, ô com­bien mérité !, que les Édi­tions Fluide Gla­cial rendent à l’un de leurs fon­da­teurs, ce for­mi­dable créa­teur à la palette immen­sé­ment riche dont on se lais­sera jamais d’admirer les œuvres.

serge per­raud

Got­lib — Les Grands crus clas­sés de Fluide Gla­cial, Fluide Gla­cial, octobre 2020, 96 p. – 19,90 €.