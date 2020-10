Mauvaises herbes et jeunes femmes en fleurs

L’ortie colle à cette his­toire d’amour entre deux femmes. Dire pour autant qu’une telle fic­tion est piquante et urti­cante serait exa­géré même si son écri­ture n’est pas sans qua­lité.

Elle sou­ligne ce que l’amour devient au fil des pages : épi­der­mique et une lutte contre des préjugés.

L’auteure rap­pelle que la pas­sion quelle qu’elle soit n’est jamais un péché. Même lorsque son esca­lade est irri­tée par une “woo­feuse” béné­vole mise en rap­port avec des fer­miers. C’est éco­lo­gique sans doute avec un côté Robin­son suisses chez les­quels l’invitée met le feu. Néan­moins nous res­tons dans une his­toire d’amour poé­tique et clas­sique.

Les deux héroïnes, comme sou­vent chez Marie Nimier, demeurent des “enfants qu’on a laissé pleu­rer et dont le cuir ne s’est pas endurci”. Certes — et c’est habile — l’auteure accorde à ses lec­trices et lec­teurs un part d’interprétation en évi­tant toute effet d’érudition facile ou effet de manche.

Néan­moins, tout demeure assez banal en ce “palais”. Car si les mots choi­sis sont impor­tants, l’histoire prend le des­sus. Or elle n’a rien d’extraordinaire. Elle piquotte juste ce qu’il faut dans cette gen­tillette par­tie de cam­pagne.

Et dans ce thème végé­tal (sym­bole selon Marie Nimier de la vieillesse qui vient), les orties - se carac­té­ri­sant par leur enva­his­se­ment — entravent la liberté de s’ébattre réellement.

Si bien que l’ensemble manque d’espace. La plu­part des lec­trices et lec­teurs pour­ront néan­moins se satis­faire à la fois de la sim­pli­cité d’un monde en par­tie sau­vage et d’une cer­taine doci­lité d’écriture et d’amour don­née en partage.

feuille­ter le livre

jean-paul gavard-perret

Marie Nimier, Le palais des orties, Gal­li­mard, Paris, 2020, 272 p. — 19,50 €.