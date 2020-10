Kris Nelscott, Justice de rue

Dans le Chi­cago de l’année 1970…

Kris Nels­cott est un des pseu­do­nymes de Kris­tine Kathryn Rusch qui œuvre aussi bien dans les domaines de la fan­tasy, de la science-fiction que du poli­cier. Elle a com­mis, éga­le­ment, quelques épi­sodes de Star Wars et Star Trek.

Sous le nom de Kris Nels­cott elle écrit, dès les années 2000, Les aven­tures de Smo­key Dal­ton, un détec­tive privé noir. La série comp­tera 7 opus entre 2000 et 2014, avec une inter­rup­tion de 8 ans entre Quatre jours de rage (2006) et Jus­tice de rue (2014).

Alors qu’il ne peut se résoudre à tra­vailler en ce tout début de jan­vier 1970, Smo­key Dal­ton reçoit un appel affolé de Keith Grim­sham. Il télé­phone de la part de Jimmy depuis les abords du Star­lite Hotel. Lacey, sa sœur aînée âgée de treize ans, a des pro­blèmes.

Quand Smo­key arrive sur les lieux, il trouve les deux gar­çons qui aident Lacey à des­cendre les der­nières marches. C’est Jimmy qui l’a sau­vée en tabas­sant le type qui ten­tait de la vio­ler et en l’obligeant à fuir.

À l’hôpital, les parents de Lacey tentent de com­prendre et Smo­key se reproche de n’avoir pas pris au sérieux les aver­tis­se­ments de Jimmy quand ce der­nier trou­vait qu’elle traî­nait avec de mau­vaises per­sonnes et séchait des cours. Jimmy demande à son père adop­tif de l’accompagner car il vou­drait voir com­ment il a amo­ché le type. Il sort alors un por­te­feuille, celui que l’agresseur a perdu en essayant de remon­ter son pan­ta­lon.

Smo­key retrouve faci­le­ment l’assaillant mais, face au cynisme de l’individu, le coup part tout seul, cou­pant la suite de la piste car ce dro­gué n’était que le pre­mier maillon d’une ignoble chaîne…

C’est l’existence au plus près du quo­ti­dien des popu­la­tions noires que, dès l’année 2000, la roman­cière a entre­pris de racon­ter à tra­vers les enquêtes de ce détec­tive privé qui offi­ciait, en 1968 à Mem­phis. S’appuyant sur les évé­ne­ments his­to­riques qui se sont dérou­lés à la fin des années 1960, elle brosse à tra­vers des récits foi­son­nants, un aspect de la société amé­ri­caine, d’abord dans le sud des Etats-Unis, puis à Chi­cago.

La pre­mière enquête (La Route de tous les dan­gers) se déroule quelques semaines avant l’assassinat du pas­teur Mar­tin Luther King et per­met de faire connais­sance avec Laura Hatha­way, une riche héri­tière blanche. Avec celle-ci, le détec­tive entre­tient des rela­tions tumul­tueuses et ambi­guës, nour­ries cepen­dant, par les deux protagonistes.

Il est amené à prendre sous son aile le jeune Jimmy, aban­donné la veille de ses dix ans par une mère pros­ti­tuée et toxi­co­mane. Parce que Jimmy est témoin de l’assassinat de Mar­tin Luther King par un autre indi­vidu que James Earl Ray, le cou­pable offi­ciel, ils partent se cacher à Chi­cago où Smo­key, grâce à ses amis Frank­lin et Althea Grim­shaw, prend le même nom qu’eux.

Le pré­sent roman traite de la pros­ti­tu­tion et des gangs qui font une cer­taine loi dans la célèbre cité de la viande, là où Tin­tin était pour­suivi dans les gigan­tesques abattoirs.

Tout le récit est raconté à la pre­mière per­sonne, par Smo­key qui fait part de ses réflexions, ses inquié­tudes, ses incer­ti­tudes, ses exas­pé­ra­tions, ses vexa­tions… Il fait face à de nom­breux adver­saires tout en ayant à se cacher de la police, des regards de ceux qui pour­raient le recon­naître. Il raconte le racisme ordi­naire, les réseaux bru­taux de la pros­ti­tu­tion, ceux de la drogue, la manière dont les jeunes proies se font embar­quer.

Avec Jus­tice de rue Kris Nels­cott signe un roman très poli­tique, sombre, remar­qua­ble­ment servi par un art maî­trisé du récit et une belle écriture.

serge per­raud

Kris Nels­cott, Jus­tice de rue (Street jus­tice), tra­duit de l’anglais (États-Unis) par Benoîte Dau­vergne, Édi­tions de l’aube, coll. “Noire”, octobre 2020, 392 p. – 23,90 €.