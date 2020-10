Iphigénie (Jean Racine / Stéphane Braunschweig)

Tensions inté­rieures sur l’échiquier du sort

De part et d’autre de la scène, der­rière chaque par­tie du public, on voit la mer, large, haute, omni­pré­sente, immo­bile et pour­tant par­cou­rue tan­tôt d’insignes mou­ve­ments. Deux hommes sou­mis à une lumière crue, au milieu des spec­ta­teurs ; Aga­mem­non pro­fère quelques paroles sibyl­lines. Déchiré par l’oracle qui lui demande sa fille, nou­vel Abra­ham, le roi des Grecs expose sa situa­tion avec huma­nité.

Racine fait du sacri­fice d’Iphigénie le der­nier acte d’un drame au cours duquel ont lieu plu­sieurs ten­ta­tives pour la sau­ver. Mais des évé­ne­ments sur­viennent de l’un des pro­ta­go­nistes de l’action qui, comme par mégarde, fait échouer le pro­jet. Cha­cun des héros se trouve pri­son­nier d’un sort ficelé mal­gré lui par des liens sociaux qui ne se maî­trisent pas. On assiste à une huma­ni­sa­tion du des­tin tragique.

La scé­no­gra­phie pro­cède du contraste entre des dia­logues d’esprit inti­miste et le grand espace de la mer, en per­ma­nence ani­mée d’un mou­ve­ment insen­sible, des­ti­née à ouvrir l’assaut sur l’objectif invi­sible. Le pla­teau est orga­nisé de façon mini­ma­liste : sol blanc, chaises blanches, fon­taine à eau, porte ouvrant sur le che­min de l’autel du sacri­fice. Par les cos­tumes, on est au som­met d’une grande entre­prise, ou dans un cabi­net à la tête de l’exécutif, sou­cieux du bien public.

Sté­phane Braun­sch­weig a ini­tié cette créa­tion pen­dant le confi­ne­ment ; les rôles peuvent tous être joués par deux inter­prètes dif­fé­rents, ce qui peut conduire à des varia­tions dans les repré­sen­ta­tions, en fonc­tion des comédiens.

Une mise en scène sobre, solen­nelle, agré­men­tée de quelques orne­ments musi­caux, des lumières rap­pe­lant l’approche du drame ; un spec­tacle réussi, mais res­tant un peu froid.

Une belle actua­li­sa­tion du pro­pos raci­nien, qui inter­roge notre pré­sent sans pour­tant le bous­cu­ler, tant la tra­gé­die est mon­trée comme intériorisée.

