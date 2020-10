Jacques Y. R. Redoux, Peintures (exposition)

Un visible tel­lu­rique et céleste

Le tra­vail de Jacques Y. R. Ledoux est le fruit d’un long che­mi­ne­ment issu de biens des influences : le des­sin, au col­lège, le cinéma ama­teur lors de ses études supé­rieures, la ren­contre avec les oeuvres d’Ivan Illich, Wil­hem Reich, Sum­me­rhill, la décou­verte de l’Actionnisme vien­nois.

Mais aussi et sur­tout après un pas­sage par l’écriture la décou­verte des œuvres d’Antoni Tapiès et en consé­quence le tra­vail de la matière et des maté­riaux, la place du vide et du plein sur le support.

Tout était donc bien­tôt en place pour les toiles en noir de l’artiste. Son abs­trac­tion n’a rien à voir avec celle de Sou­lages. Existe chez les deux un tra­vail du silence et de sa musique mais le mys­tère que recherche l’un et l’autre est dif­fé­rents, l’insaisissable n’est pas de même nature.

Jacques Y.R. Ledoux y insère de l’être — même s’il n’est pas direc­te­ment pré­sent dans ses toiles.

Moins sta­tiques que les oeuvres de Sou­lages, les siennes sont donc l’endroit où, dit-il, “le noir (est) mobile, actif et orienté. (…) il porte l’humanité vers son des­tin. C’est un souffle.“

Celui-ci passe par de vivants piliers ou lignes de tra­verse pour indi­quer des che­mins ou des forces.

Le geste artis­tique prend chez lui sa res­pi­ra­tion dans le corps. L’auteur se bat avec le plein et le vide pour révé­ler contrastes et contraires. Par­fois, il n’hésite pas à ajou­ter à la matière pein­ture de la terre, de la pous­sière vol­ca­nique.

Comme Tapiès la matière hété­ro­gène du noir peut se méta­mor­pho­ser en d’autres cou­leurs, brillances et matités.

L’oeuvre reste à ce titre aussi tel­lu­rique que céleste dans le visible qu’il convient tou­jours de por­ter plus loin.

jean-paul gavard-perret

Jacques Y. R. Redoux, Pein­tures, Alter-At, Gre­noble, du 15 octobre au 15 novembre 2020.