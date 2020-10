Yves Sente & Laurent Verron, Mademoiselle J. – t.02 : “Je ne me marierai jamais”

La mon­tée du nazisme vue par une jeune femme…

En déca­lant de presque dix ans la suite de son récit, Yves Sente– qui intro­duit ici de nom­breuses réfé­rences aux piliers du jour­nal Spi­rou - dis­pose d’une héroïne deve­nue femme, dési­reuse de prendre son des­tin en main. Elle a des opi­nions et entend mettre ses actes en accord avec elles. Elle a suivi une solide for­ma­tion et dis­pose d’une meilleure santé grâce à son trai­te­ment. Elle ambi­tionne donc de deve­nir grand repor­ter. Or, dans la France de 1938, elle se heurte au machisme qui règne dans les rédac­tions. (Est-on sûr que la situa­tion ait fon­da­men­ta­le­ment changé en 2020 ?)

Le choix des années 1937–38 offre au scé­na­riste un cadre idéal pour mettre en scène les pré­pa­ra­tifs des nazis de la guerre. Ils ont besoins d’or, de matières pre­mières, d’énergie et néces­sité fait loi…

C’est éga­le­ment entre le 25 mai et le 25 novembre 1937 que se tient, à Paris, l’Exposition uni­ver­selle. Se font face les deux pavillons de l’Allemagne et de l’URSS, le pre­mier défiant le second en ayant quelques mètres de hau­teur de plus. Bien que les rela­tions affi­chées entre le régime nazi et le régime com­mu­niste soient détes­tables, les diri­geants de ces deux pays vont signer un accord pré­voyant, entre autres, un par­tage de l’Europe selon leurs sphères d’influence.

À Noël 1959, L’Oncle Paul avait raconté aux trois enfants de la famille Des­trée la ren­contre entre Juliette et Pti­rou, un jeune gar­çon bien débrouillard, en route vers les USA après que sa mère, une tra­pé­ziste, soit morte d’une chute pen­dant son numéro.

Juliette, qui est car­diaque, peut se soi­gner grâce à de nou­veaux médi­ca­ments.

Pour Pâques, Oncle Paul revient et les enfants le pressent de racon­ter la suite des aven­tures de Juliette de Sainteloi.

Quand Juliette reprend le bateau pour la France, elle a décidé de son des­tin. Elle sera grand repor­ter contre l’avis de son père qui pré­fé­re­rait qu’elle ren­contre un char­mant gar­çon de bonne famille et…

Le 25 juin 1937, Henri de Sain­te­loi retrouve dans son club Gus­tave Noi­rhomme, son asso­cié avec qui il a fondé une com­pa­gnie mari­time spé­cia­li­sée dans le trans­port du pétrole. Celui-ci a été contacté par des Alle­mands qui veulent entrer au capi­tal de leur société pour un prix très avan­ta­geux. Noi­rhomme a entendu des rumeurs de guerre et pense que ceux-ci ont besoin de ren­for­cer leur flotte. Henri s’étonne car les Alle­mands sont très pré­sents à l’Exposition Uni­ver­selle qui se tient à Paris.

Si la tran­sac­tion le séduit, il est obligé d’en par­ler à sa fille car elle est majeure main­te­nant et pos­sède les parts de sa mère décé­dée. Juliette refuse. Elle a lu Mein Kampf et ne veut rien vendre aux nazis. Sa déci­sion est irré­vo­cable.

Noi­rhomme, qui s’était engagé vis-à-vis des Alle­mands, se retrouve dans une situa­tion déli­cate. Il décide alors de…

Laurent Ver­ron, avec un trait rond, effi­cace offre une mise en images solide, une belle gale­rie de per­son­nages faci­le­ment iden­ti­fiables, de jolis minois pour les demoi­selles et des sil­houettes détes­tables pour les félons et autres res­pon­sables nazis et com­mu­nistes. On est loin de l’idéal aryen, ces grands blonds aux yeux clairs. C’est d’ailleurs “cocasse”, quand on voit la tri­po­tée de res­pon­sables nazis dont pas un seul ne res­semble à l’idéal qu’ils prônent.

Il res­ti­tue de fort jolis décors tant pour les bâti­ments, acces­soires que pour la mode que suivent ses héroïnes.

Un album attrayant, servi par une intrigue de bonne tenue mêlant avec réus­site élé­ments his­to­riques et fic­tion avec une mise en images par­fai­te­ment réussie.

feuille­ter l’album

serge per­raud

Yves Sente (scé­na­rio), Laurent Ver­ron (des­sin) & Isa­belle Raba­rot (cou­leurs), Made­moi­selle J. – t.02 : Je ne me marie­rai jamais, Dupuis, octobre 2020, 64 p. – 15,95 €.