Genesis Belanger, The Party’s Over (exposition)

Fin de partie

Gene­sis Belan­ger est une artiste amé­ri­caine qui vit et tra­vaille à Brook­lyn. Pour sa pre­mière expo­si­tion euro­péenne (et après plu­sieurs autres aux USA dont “Cheap Cookie and a Tall Drink of Water”, Mme Gal­lery, Mas­peth, 2017), elle pré­sente les sco­ries d’une fête. Les­quelles sont épar­pillées dans l’espace de la galerie.

Résistent néan­moins des regrou­pe­ments de formes sculp­tées expres­sives en cou­leur faites en por­ce­laine et en grès.

Sur­gissent des pro­po­si­tions impres­sion­nantes dans les­quelles se sent un besoin déses­péré de ramas­ser tout ce qui reste.

Car la fête est donc finie et le mal de tête arrive au moment où Gene­sis Belan­ger “anthro­po­mor­phise” des objets ména­gers.

Ils deviennent les attri­buts des cli­chés fémi­nins afin de sou­li­gner les pro­blèmes que les femmes endurent dans la société.

Une gui­tare en céra­mique est au repos sur une chaise longue avec pour pieds des doigts en bronze. Les cordes métal­liques de la gui­tare sont cas­sées et la créa­trice sug­gère que la forme fémi­nine est un ins­tru­ment que les hommes uti­lisent à leur bon gré. Mais ici l’odalisque est injouable.

Ailleurs, un fer à repas­ser– sym­bole de la libé­ra­tion de la ména­gère amé­ri­caine — est coupé de son cor­don aux fils mis à nu.

Existe donc une suite de faux sym­boles de la pré­ten­due libé­ra­tion fémi­nine. Soutien-gorges qui restreignent, sacs à main boxy avec fer­me­tures éclair en forme de dents, tran­quilli­sants bon­bon rose révèlent tout un jeu de trom­pe­ries que Belan­ger détourne.

Ces objets sont pour la créa­trice un moyen de cas­ser et détruire tout ce que la société impose aux femmes.

Le tout dans cette fin de par­tie et son réseau com­plexe de dia­logues silen­cieux qui révèlent le rire mar­mo­réen et froid de la créatrice.

jean-paul gavard-perret

Gene­sis Belan­ger, The Party’s Over, Gale­rie Rodolphe Jans­sen, Bruxelles, du 14 novembre au 11 décembre 2020