Guillaume Lamarre, Festins

La créa­ti­vité se niche partout…

Auteur, consul­tant, for­ma­teur, créa­tif, Guillaume Lamarre mul­tiple les cas­quettes. Après une for­ma­tion cou­ron­née de nom­breux diplômes d’écoles pres­ti­gieuses, il mène une acti­vité pro­fes­sion­nelle essen­tiel­le­ment axée vers la créa­ti­vité. Il traque ce pro­ces­sus de pen­sée. Il étu­die ses dif­fé­rentes phases, de la nais­sance à sa fina­li­sa­tion en pas­sant par son déploie­ment et son enri­chis­se­ment.

Paral­lè­le­ment, il a pour pas­sion la décou­verte des par­cours de vie des grands créa­teurs et la dis­sec­tion de leurs pro­ces­sus créatifs.

L’auteur pré­cise que Fes­tins n’est qu’une mise en com­mun pour com­prendre le sin­gu­lier, le sin­gu­lier du lec­teur. L’objet est de per­mettre de créer ses propres outils, méthodes, leviers pour mobi­li­ser, exploi­ter son poten­tiel créa­tif. Cepen­dant, il ne livre pas de recettes miracles, mais des pen­sées, des réflexions, des idées et des créa­tions, des por­traits de chefs et pro­pose une expé­di­tion au pays des chefs et de leurs démarches créatives.

Le sujet du pré­sent essai est de mon­trer com­ment la cui­sine peut ins­pi­rer, affu­ter et culti­ver la créa­ti­vité dans tous les domaines. Il part du prin­cipe, qui est le thème prin­ci­pal de l’ouvrage, que : “Entrer dans une cui­sine c’est péné­trer au cœur du cycle de la créa­tion.“

Et il décrit en intro­duc­tion, sur presque deux pages, le che­mi­ne­ment d’Alain Bashung qui, en 1996, com­posa son album Fan­tai­sie mili­taire en fai­sant de la cui­sine des lieux où il tra­vaillait avec ses équipes le point cen­tral de la leurs réflexions, de leurs recherches.

À tra­vers la ren­contre de dix maîtres ès-cuisines, dont il dresse de magni­fiques por­traits, il inter­roge sur l’universalité de la créa­ti­vité.

Avec Fes­tins, il satis­fait son appé­tit de connais­sances auprès des grands maîtres queux suivants :

Julien Alva­rez, chef pâtis­sier au Bris­tol de Paris,

Vir­gi­nie Bas­se­lot, cheffe du Négresco de Nice,

Jean-Michel Car­rette, chef aux Ter­rasses à Tour­nus, en Saône et Loire,

Éric Fra­chon, chef au Bris­tol de Paris,

Alexandre Gau­thier, chef à la Gre­nouillère à Montreuil-sur-Mer dans le Pas-de-Calais,

Jacques Genin, pâtis­sier à Paris,

Michel Gué­rard, chef des Prés d’Eugénie à Eugénie-les-Bains dans Les Landes,

Claire Hab­chi, cheffe du res­tau­rant du musée d’Arts à Nantes,

Taku Sekine, chef du res­tau­rant Der­sou à Paris

César Trois­gros, chef du res­tau­rant Trois­gros à Ouches dans la Loire.

Nota : Taku Sekine s’est donné la mort, a annoncé sa famille, le 29 sep­tembre 2020.

L’ouvrage se par­tage en sept cha­pitres. Dans un pre­mier temps, l’auteur expli­cite que créer c’est res­pi­rer, que 1 + 1 = 3 et livre une courte his­toire de la cui­sine et de ses révo­lu­tions.

Il pré­sente les chefs et leurs recettes pour inven­ter, puis détaille les cinq sai­sons du créa­tif, car, en cui­sine, on consi­dère qu’il y a cinq sai­sons. Outre les quatre qui sont uni­ver­sel­le­ment connues, les cui­si­niers rajoutent le Presque Prin­temps quand la nature se réveille.

Cet ouvrage qui porte en sous-titre : Com­ment la cui­sine peut ins­pi­rer, affû­ter et culti­ver notre créa­ti­vité dans tous les domaines, se révèle pas­sion­nant par les idées émises, les réflexions appro­priées et les savou­reux por­traits de grands maîtres de la cuisine.

serge per­raud

Guillaume Lamarre, Fes­tins, Édi­tions Pyra­myd, sep­tembre 2020, 288 p. – 24,90 €.