Nicolas Guillerat & John Scheid, Infographie de la Rome antique

Rome modé­li­sée

Les mérites de l’ouvrage Info­gra­phie de la Rome antique méritent d’être sou­li­gnés car il consti­tue un ins­tru­ment très utile qu’apprécieront aussi bien les pas­sion­nés d’histoire romaine que les pro­fes­seurs du secon­daire devant trai­ter de cette question.

Trois thèmes sont au pro­gramme : « ter­ri­toires et popu­la­tions de l’Empire », puis « gou­ver­ner et véné­rer les dieux », et enfin « La puis­sance mili­taire romaine ». Cha­cune des sous-parties dis­pose d’un texte, court mais dense, tou­jours très clair et acces­sible.

Mais ce qui fait l’intérêt du livre ce sont bien sûr les cartes, les sché­mas, les tableaux, bref la modé­li­sa­tion qui expose d’une manière lim­pide – d’où l’intérêt péda­go­gique – la ques­tion analysée.

A cet égard, je retien­drai la manière ori­gi­nale dont sont pré­sen­tées les guerres puniques et la guerre des Gaules, mais aussi le tableau des prin­ci­pales divi­ni­tés romaines.

C’est en fin de compte une manière ori­gi­nale de se plon­ger dans la pas­sion­nante his­toire de Rome.

fre­de­ric le moal

Nico­las Guille­rat & John Scheid, Info­gra­phie de la Rome antique, Passés/composés, octobre 2020, 130 p. — 27,00 €.