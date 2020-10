Approche de l’introspection

“Dès la pre­mière photo, j’ai com­pris que je m’intéressais aux por­traits, sur­tout aux por­traits fémi­nins” écrit Chiara Dondi. Adepte de la pho­to­gra­phie argen­tique, l’Italienne a grandi dans le nord de l’Italie et a étu­dié le design à Flo­rence.

Inté­res­sée par la pein­ture depuis son plus jeune âge, elle a décou­vert en gran­dis­sant l’art de la pho­to­gra­phie en trou­vant un vieil appa­reil photo de son père. Elle a par la suite déve­loppé sa tech­nique en com­bi­nant ses prises et l’argentique avec son tra­vail de peintre..

Après le déve­lop­pe­ment des cli­chés, elle les colo­rise avec de l’aquarelle et leur donne son inter­pré­ta­tion. Ses œuvres se veulent, écrit-elle, “une expé­rience totale à l’intérieur des femmes, de leurs sen­ti­ments, angoisses, rela­tions et gestes”.

Il s’agit pour elle de ten­ter de sur­prendre leur énigme.

Existe en consé­quence une approche de l’introspection par la recherche d’un lan­gage com­mun à toutes les femmes au sein de leurs forces et de leur fra­gi­lité à tra­vers les ins­tants sai­sis et réinterprétés.

jean-paul gavard-perret

Chiara Dondi, Hylas, www.chiaradondi.com