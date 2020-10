Silvia Baron Supervielle, Le regard inconnu

Testament anthume

Le der­nier livre de Silva Baron Super­vielle est sans doute le plus abouti, lumi­neux mais tout autant téné­brant. Il recèle un je ne sais quoi d’un sen­ti­ment de tes­ta­ment anthume où les accents lyriques ne sont jamais for­tuits.

Et la femme debout à sa fenêtre qui regarde la ville entrer dans la nuit ne peut que nous tou­cher et nous atteindre au moment où le confi­ne­ment nous a entraî­nés dans un exer­cice de passivité.

Mais, pour autant, ce texte n’a rien d’un jour­nal de bord de la Covid. Il pro­pose un voyage autant hors du temps que dedans et à tra­vers les dépla­ce­ments géo­gra­phiques que cela implique.

Der­rière la vitre, les sou­ve­nirs reviennent : Paris c’est Mon­te­vi­deo, et la Seine Rio de Plata.

Le tout dans une quête. Le texte n’est en rien un retour arrière, un mémoire mélan­co­lique. Arrimé au pré­sent, et au milieu de la fuite des jours il ne s’agit pas seule­ment de “réima­ger” les pay­sages per­dus mais, au moment où l’ombre pour­suit de plus en plus les jours, de guet­ter — par delà traces et choses vues — l’inexistence qui, dit la poé­tesse, “est aussi conta­gieuse que l’existence”.

C’est ce que res­sentent en effet et plus que les autres les soli­taires. Ils font l’expérience du silence et face à eux-mêmes ils ont par­fois l’impression que leur ombre les rem­place et qu’ils peuvent même dis­pa­raître dans ses vacilla­tions. Et ce, là où le livre ce ter­mine sur ces mots :

“C’est le temps de la Fin qui révèle la vision

L’heure vient où je ne vous par­le­rai plus en figures

Qui donc aurais-je été dans le ciel ? ”

Mais le temps de répondre n’est pas encore venu et les signes avancent tant que faire se peut.

jean-paul gavard–per­ret

Sil­via Baron Super­vielle, Le regard inconnu, Gal­li­mard, col­lec­tion Blanche, Paris, 2020, 110 p. — 12, 00 €.