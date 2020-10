De l’ordre du superfétatoire

Quit­tant les édi­tions de Minuit, l’auteur fait le por­tait d’une star­lette des années 80. Dans un Paris des Bains-Douches, le roman­cier montre com­ment la société détruit la beauté.

Laquelle s’abîme en une des­cente aux enfers un peu sadique et sordide.

On peut pen­ser au sujet l’héroïne à la Loanna de la télé-réalité et Eric Laurrent montre com­ment les hommes trans­forment la femme en objet. Certes, ce n’est pas neuf d’autant que — ici — la femme n’a jamais droit à la parole.

De plus, le texte est pas­sa­ble­ment démodé pour que l’auteur passe de Minuit chez Flam­ma­rion. Tout est attendu dans ce pré­vi­sible che­min de croix. Le lec­teur a du mal à y croire tant tout est déjà de marque dépo­sée, connue, éprouvée.

Ici, le roman n’est en rien une mul­ti­pli­cité broyée et qui ren­drait des flammes. Cela ne fonc­tionne pas dans cette reprise ou ce recy­clage d’un livre plus ancien de l’auteur (Un bon début).

Tout reste de l’ordre du super­fé­ta­toire et ne res­sus­cite en rien un désordre que l’auteur vou­drait démiurgique.

Dans ces mou­ve­ments qui s’espéreraient sur­réa­listes, il n’existe qu’une “agence géné­rale du sui­cide” dans un ramasse-miettes d’années révolues.

jean-paul gavard–per­ret

Éric Laurrent, Une fille de rêve, Flam­ma­rion, Paris, 2020, 195 p. — 18,00 €.