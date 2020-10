Didier Convard & Denis Falque – Jean-Christophe Camus & Olivier Pâques, L’Épopée de la Franc-Maçonnerie – t.01 : L’Ombre d Hiram & t.02 : Les Bâtisseurs

Les débuts d’une saga

La Franc-Maçonnerie intrigue ! Elle génère, par un côté un peu mys­té­rieux et secret, un flot d’interrogations et, en consé­quence, un flot d’informations fan­tai­sistes quand elles ne relèvent pas du com­mé­rage voire de la médi­sance.

Didier Convard, qui connaît cette confré­rie, entre­prend d’en racon­ter l’histoire tout en inté­grant des volets roma­nesques et sym­bo­liques. Cette série, pré­vue en douze tomes, tra­ver­sera l’Histoire de ce cou­rant de pen­sée depuis le légen­daire Hiram, l’architecte du Temple de Salo­mon, jusqu’à nos jours.

Hiram est recom­mandé par le roi Hiram de Tyr à Salo­mon qui recherche un archi­tecte. Ce der­nier a reçu, en héri­tage de son père, le roi David, la charge de construire un temple pour abri­ter l’Arche d’Alliance qui contient les Tables de la loi de Moïse. Cette Arche, tant que les Hébreux ont été un peuple nomade, était abri­tée dans le Taber­nacle, une tente dédiée.

Hiram se met à l’œuvre. C’est le récit de son tra­vail, de ses ren­contres dont celle avec une femme légen­daire qui res­tera dans la grande His­toire. Hiram est assas­siné par trois mau­vais ouvriers à qui il avait refusé, en rai­son de leur incom­pé­tence et de leur manque de mérite, le titre de Maître.

L’Ombre d’Hiram pose les bases d’un état d’esprit tourné vers la fra­ter­nité, vers le souci de l’autre. Ce pre­mier volume raconte la légende fon­da­trice de la Maçon­ne­rie, la construc­tion de ce qui fut appelé le Temple de Salo­mon. Le tome 2 se concentre sur le Com­pa­gnon­nage, sur ces bâtis­seurs d’édifices, de cathé­drales au cours du XIIIe siècle.

Simon Ber­na­done est tailleur de pierre. Après la prise de Jéru­sa­lem en 1187, il retourne en Europe avec sa famille. Alors qu’il va par­tir, une femme s’approche de lui et lui remet une pierre en lui décla­rant qu’il est le maillon d’une chaîne et qu’il devra la remettre, à sa mort, à son fils aîné. C’est à Cologne qu’il pose sa caisse à outils. Des meurtres se produisent…

Partout, dans toute l’Europe, des char­pen­tiers, des tailleurs de pierre, des cou­vreurs…, exercent, d’un chan­tier à l’autre, leur savoir-faire, leur art. Ils dis­posent d’une liberté recon­nue. Ils forment des appren­tis, se par­tagent des secrets quant à la façon de construire, d’édifier. Mais, cette liberté, le contraire de l’enfermement, s’entend à tous les niveaux, par­ti­cu­liè­re­ment à celui de pen­ser. Or, pour des régimes auto­ri­taires, et comme ils sont nom­breux !, cette liberté les rend sus­pects tant aux yeux des auto­ri­tés reli­gieuses que civiles. Ils sont alors des fau­teurs faciles de troubles sou­mis aux excom­mu­ni­ca­tions, aux arrê­tés divers et variés.

Jacques Rozen, Sou­ve­rain Grand Com­man­deur du Suprême Conseil de France, estime que le terme de Franc-Maçonnerie vien­drait de cette liberté concé­dée à ces maîtres et com­pa­gnons pou­vant aller de chan­tier en chan­tier. Le terme de frei-maurers, de free masons selon la langue est devenu franc-maçon.

Le scé­na­riste ins­talle un “fil rouge”, une constante que l’on retrouve au cours des albums. Il s’agit de l’idée de trans­mis­sion qui prend la forme, ici, d’une pierre pro­ve­nant du Temple de Salo­mon, pierre fra­cas­sée trois éclats. Ces éclats sont récu­pé­rés par trois veuves et sont trans­mis de géné­ra­tions en géné­ra­tion par des indi­vi­dus qui se retrouvent gar­diens de ces sym­boles.

Un dos­sier com­plète chaque album avec des articles don­nant des pré­ci­sions quant à cer­tains des pro­ta­go­nistes de récit, des expli­ca­tions sur des évé­ne­ments, des appellations.

Denis Falque et Angé­lique Césano assure le gra­phisme du pre­mier tome. Le des­sin est effi­cace, les détails sont nom­breux et les vignettes offrent une lisi­bi­lité très aisée.

Oli­vier Pâques donne des décors superbes avec la des­crip­tion visuelle des chan­tiers, de leur orga­ni­sa­tion. C’est Angé­lique Césano qui assure éga­le­ment la mise en cou­leurs du second volet don­nant une conti­nuité dans le graphisme.

Ces deux albums illus­trent bien ce que sera le contenu de cette série : une large part d’apports infor­ma­tifs et des intrigues fort intéressantes.

serge per­raud

Didier Convard & Jean-Christophe Camus (scé­na­rii), Denis Falque & Oli­vier Pâques (des­sin), Angé­lique Césano (Cou­leur), L’Épopée de la Franc-Maçonnerie – t.01 : L’Ombre d Hiram et t.02 : Les Bâtis­seurs, Glé­nat, coll. “24x32”, sep­tembre 2020, 56 p. – 14,50 €.