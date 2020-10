Julien Bobroff, La Quantique autrement. Garanti sans équation !

Acces­sible et instructif

Voici l’ouvrage d’un excellent vul­ga­ri­sa­teur, le plus lim­pide qu’on puisse trou­ver sur la phy­sique quan­tique, même si son sous-titre relève de la publi­cité men­son­gère. (En fait, on trouve des équa­tions notam­ment aux pages 30 et 138–148, seule­ment, il est per­mis de sau­ter par-dessus. Pour­quoi n’avoir pas choisi une for­mule comme “Garanti sans équa­tion à 99%“ ? Ç’aurait été plus hon­nête, sans rebu­ter pour autant les lec­teurs qui en ont hor­reur.)



Julien Bobroff com­mence par expli­quer que la phy­sique quan­tique est dif­fi­cile à appré­hen­der parce “qu’elle remet pro­fon­dé­ment en cause nos intui­tions les plus élé­men­taires“ (p. 9), notam­ment l’idée que tout objet se trouve à un seul endroit, à un moment pré­cis. Par la suite, il expose ses bases et une série d’expériences (des plus anciennes jusqu’aux plus récentes) qui per­mettent de se fami­lia­ri­ser avec ce domaine.

Le livre est ample­ment illus­tré ; pour ma part, je trouve cer­taines images peu lisibles, mais la plu­part seront indis­cu­ta­ble­ment utiles aux lec­teurs, y com­pris aux plus jeunes, car elles donnent une forme concrète aux phé­no­mènes et aux pro­ces­sus décrits. A ce pro­pos, il est aussi amu­sant qu’instructif de voir à quoi res­semble “vrai­ment“ un atome (p. 61) : l’image n’a presque rien en com­mun avec les des­sins qu’on trouve dans les manuels de physique !

Curieu­se­ment, alors que l’auteur insiste sur l’importance des illus­tra­tions, il n’a pas mis en valeur un autre pro­cédé, dont il se sert pour­tant assez sou­vent, et qui me semble non moins appré­ciable : les ana­lo­gies entre la quan­tique et la musique. Nombre de phé­no­mènes deviennent faciles à sai­sir grâce à ces rap­pro­che­ments, y com­pris dans des cas où les des­sins ne sont pas assez lim­pides.

Au fil des pages, on ren­contre des hypo­thèses fas­ci­nantes, comme l’idée que l’univers serait mathé­ma­tique ; des contro­verses pas­sion­nantes entre phy­si­ciens (Ein­stein et Bohr) ; des décou­vertes éton­nantes telle la pos­si­bi­lité de prendre des pho­tos en res­tant dans un espace dif­fé­rent de celui où se trouve l’objet…

Tout lec­teur qui s’intéresse ne serait-ce qu’un peu à la science moderne saura tirer pro­fit de cet ouvrage, et on peut gager que de nom­breux adultes le pas­se­ront à leurs enfants, car il est objec­ti­ve­ment lisible à par­tir de l’âge du collège.

agathe de lastyns

Julien Bobroff, La Quan­tique autre­ment. Garanti sans équa­tion !, Flam­ma­rion, sep­tembre 2020, 256 p. – 20,00 €