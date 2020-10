Moskovtchenko — exposition

Célé­bra­tion vibratoire

Il existe dans les sculp­tures comme dans les des­sins et litho­gra­phies de Mos­kovt­chenko tout un uni­vers en grouille­ment où la miné­ral et le végé­tal se mêlent.

Dans un monde de méta­mor­phoses, mon­tagnes et femmes rejoignent le ciel sans renon­cer à leur force tellurique.

Les quatre élé­ments sont tou­jours en jeu dans la matrice de l’oeuvre. Elle devient le double d’un ventre de femme que, méta­pho­ri­que­ment, l’artiste fait exul­ter en mou­ve­ments éro­tiques.

L’exposition rétros­pec­tive et en son hom­mage devient essen­tielle pour com­prendre la richesse d’une telle forge créatrice.

L’oeuvre est aussi clas­sique que baroque là où la Pro­vence retrouve une quin­tes­sence à la fois réa­liste et hal­lu­ci­na­toire. Réin­ven­teur du réel, l’artiste de Tarare garde la faculté de célé­brer les noces du désir dans des assomp­tions com­bi­na­toires.

Sous le signe d’une vigueur vol­ca­nique et en sor­tant du chaos, les mou­ve­ments qui déplacent les lignes s’enchevêtrent pour une célé­bra­tion vibratoire.

jean-paul gavard-perret

Mos­kovt­chenko, Théâtre de Tarare, du 9 octobre au 20 décembre 2020.