Patrick Prugne, Tomahawk

L’aven­ture que pro­pose Patrick Prugne s’intègre dans un cadre his­to­rique pré­cis. S’il s’agit d’une ven­geance met­tant en scène un homme et un grizzly, cette espèce d’ours de trois cents kilos de muscles avec des griffes pou­vant atteindre quinze cen­ti­mètres, elle s’inscrit dans un tour­nant de l’histoire nord-américaine.

L’auteur a choisi de pla­cer son récit dans le mois qui pré­cède la bataille de Fort Carillon, une des plus san­glante de cette guerre de Sept Ans qui opposa la colo­nie fran­çaise du Canada à la colo­nie bri­tan­nique de New York, entre le lac Cham­plain et le lac George. Là, Près de trois mille hommes com­man­dés par la géné­ral Louis-Joseph de Mont­calm ont rem­porté une vic­toire sur une armée presque cinq fois supé­rieure en nombre.

Jean Mal­avoy est cana­dien. Il est devenu un mili­cien au ser­vice du roi de France. Il vit parmi les Amé­rin­diens avec Abe­qua. Lorsque le frère de celle-ci vient aver­tir Jean qu’il a vu ce grizzly qu’il traque depuis des années, il part sur les traces de la bête, sans se sou­cier du reste. Il devait faire par­tie d’une patrouille char­gée de sur­veiller, dans les bois envi­ron­nants le fort, les mou­ve­ments des Anglais. Ceux-ci mènent sans cesse des escar­mouches.

Le chef de la patrouille se pen­sait tran­quille jusqu’au moment où ils sont atta­qués par des Iro­quois com­man­dés par des Ecos­sais. Ces der­niers ne font pas de quar­tier. Un jeune sol­dat peut cepen­dant échap­per au mas­sacre. Il fuit, vite repéré par un Iro­quois. Jean lui sauve la vie et l’entraîne dans sa traque, en évi­tant tout contact avec l’ennemi. Il raconte les rai­sons qui le poussent à vou­loir tuer cet ani­mal. Mais, com­ment, dans une val­lée occu­pée par des bri­tan­niques et leurs affi­dés, deux hommes peuvent-ils échap­per long­temps à une cap­ture ou un assas­si­nat ou à la ren­contre avec un fauve ?

Patrick Prugne excelle dans le récit his­to­rique, par­ti­cu­liè­re­ment dans celui des sagas indiennes. Si besoin était de s’en convaincre, il suf­fit de se repor­ter à Canoë Bay, French­man, Paw­nee ou Iro­quois (Édi­tions Daniel Maghen). Dans cet album, il met en scène un cou­reur de forêt à la pour­suite de l’ours qui a bou­le­versé sa vie quand il était enfant.

Très vite, l’action se détourne du fort pour se situer en forêt, au cœur d’une nature sau­vage. Les péri­pé­ties se suc­cèdent et le lec­teur est déchiré entre l’envie de suivre ce dérou­le­ment du récit attrac­tif et le besoin de s’attarder à admi­rer ces cases, ces pleines pages qui consti­tuent qua­si­ment des tableaux. Au-delà de cette quête de ven­geance, l’auteur déve­loppe une intrigue fort sub­tile qui amène nombre de réflexions, nombre d’interrogations.

Comme à son habi­tude, il réa­lise des aqua­relles de belle fac­ture, mises en valeur par le choix d’un grand for­mat d’album. Outre la gale­rie des per­son­nages, il des­sine une nature, une forêt et une faune remar­quable, leur attri­buant presque le rôle de héros de l’histoire. Le choix du titre relève d’une jolie acro­ba­tie d’intrigue, à décou­vrir !

À la fois bande des­si­née et beau livre, cet album se com­plète d’un cahier gra­phique de vingt-deux planches où l’auteur replace le récit dans la grande His­toire, donne quelques indi­ca­tions sur ce que sont deve­nus les per­son­nages prin­ci­paux et montre toute une série d’esquisses, de recherches.

Avec Toma­hawk, Patrick Prugne offre une his­toire dans une His­toire un peu oubliée avec une intrigue rouée, dif­fi­ci­le­ment pré­vi­sible, magni­fiée par une mise en images éblouissante.

serge per­raud

