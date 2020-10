Daniel Cario, Les Chaos de Bréhat

Une vision moins para­di­siaque des îles…

Le choix de l’archipel de Bré­hat, pour un récit intense, dans une sorte de huis clos, est judi­cieux. Si ces îles sont magni­fiques, elles se prêtent fort bien à une his­toire en lien avec l’océan, impli­quant quelques per­son­nages qui évo­luent dans un milieu res­treint tant phy­si­que­ment que psychiquement.

Flori­mond et Quen­tin, deux gar­çons de treize ans, font un feu dans une mai­son aban­don­née pour cap­tu­rer les papillons de nuit qu’ils col­lec­tionnent. Ils cherchent le fameux Sphinx à tête de mort.

En octobre 1987, Ambroise Cori­gnan, un des trois gar­diens du phare l’Œil-du-Diable, rem­place un col­lègue malade. Vou­lant faire plai­sir à Flo­ri­mond, son fils, pour son anni­ver­saire, il l’amène avec lui. Mais, suite à l’accident de l’autre gar­dien ils se retrouvent seuls sur ce phare ancré sur un bout de rocher pour trois jours. Alors que la météo était clé­mente, une tem­pête s’annonce.

Epuisé, Ambroise a laissé son fils veiller seul pen­dant deux heures. Appa­rem­ment tout s’est bien passé, comme Flo­ri­mond l’affirme. Lorsque la tem­pête se calme, Ambroise monte véri­fier que tout est en ordre. Lorsqu’il se penche par-dessus la ram­barde de la pla­te­forme, il dis­tingue une forme, entre deux rochers, un corps dénudé, celui d’une femme vu le galbe des hanches.

Quelques semaines aupa­ra­vant, alors qu’il ren­trait bre­douille d’une par­tie de pêche, il a trouvé Janet Brid­ge­ton, sa com­pagne anglaise, inquiète car Betty, sa fille, qu’elle pen­sait avec lui, n’est pas ren­trée. Mal­gré leurs recherches, l’adolescente reste introu­vable.

La jeune fille qu’il repêche et soigne res­semble à Betty mais a perdu la mémoire. Est-ce Betty ? Si oui, où a-t-elle vécu ces quatre semaines ? Si ce n’est pas elle, où se trouve la vraie Betty et qui est cette incon­nue ? Com­ment est-elle arri­vée là, reje­tée par l’océan ?

Si le roman­cier décrit ces îles excep­tion­nelles pour leur beauté, il détaille les phares bre­tons, expli­ci­tant leur fonc­tion­ne­ment, le tra­vail de ceux qui les fai­saient fonc­tion­ner avant l’automatisation. Il raconte, en pro­logue, que ne trou­vant pas la construc­tion qui lui plai­sait dans les phares exis­tants sur la côte bre­tonne, de ces bâtisses parmi les plus expo­sées, il crée l’Œil-du-Diable.

Il lui donne une réa­lité, s’inspirant des tech­niques uti­li­sées pour des phares célèbres comme Ar-Men, cette tour construite en pleine mer sur un bout de rocher. Sachant que dans le lan­gage des gar­diens, les phares sur le conti­nent se trou­vaient au para­dis, ceux sur les îles au pur­ga­toire, il est facile de mettre ceux qui sur plan­tés sur un bout de rocher en enfer. C’est pas­sion­nant à découvrir.

Mais la gale­rie de per­son­nages qui font vivre l’histoire est aussi attrac­tive que pos­sible. Celle-ci s’appuie, en fait, sur cinq pro­ta­go­nistes prin­ci­paux, entou­rés de quelques indi­vi­dus aux pro­fils sin­gu­liers, mais si authen­tiques. Autour d’Ambroise qui a mis des années à se remettre d’un deuil, de Janet, une anglaise arri­vée récem­ment sur l’île et qui semble fuir un passé dif­fi­cile, l’auteur anime deux ado­les­cents et cette jeune fille amné­sique sor­tie de nulle part.

Daniel Cario orga­nise un bal­let de pistes, d’informations plus ou moins tron­quées, de situa­tions équi­voques, d’attitudes ambi­guës, de choses cachées, tues, de coïn­ci­dences qui inter­pellent. Il orga­nise, ainsi, une belle intrigue jouant avec les fla­sh­backs, avec le chan­ge­ment fré­quents de pro­ta­go­nistes, de points de vue, cha­cun livrant ce qu’il veut, quand il veut, jusqu’à une conclu­sion, une chute épous­tou­flante mais par­fai­te­ment réaliste.

serge per­raud

Daniel Cario, Les Chaos de Bré­hat, Les Presses de la cité, coll. “Terres de France”, mars 2020, 512 p. – 21,00 €.