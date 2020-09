Fane & Grelin, Hope One — t.01 & t.02

Une chute inat­ten­due !



‘Fane pro­pose dans son dip­tyque, deux uni­vers bien dif­fé­rents dont on se demande bien com­ment il va les réunir. Dans le pre­mier tome, il pro­pose un huis clos qui devient vite pesant pour cette jeune femme qui peine à retrou­ver une mémoire qui semble prête à reve­nir mais qui se défile. Son com­pa­gnon de navette, tout en lui inter­di­sant cer­taines actions, fait tout pour lui rendre la vie la plus agréable pos­sible.

Le scé­na­riste fait vivre avec inté­rêt la mon­tée de ce rejet, les dif­fi­cul­tés à vivre confiné, les refus de lui ouvrir cer­tains com­par­ti­ments tant qu’il ne la sent pas en confiance.

Dans la nuit, deux hommes s’approchent d’un bâti­ment. Quand ils essaient de for­cer l’entrée, c’est l’explosion.

Dans une navette spa­tiale, Megan se réveille dif­fi­ci­le­ment mal­gré l’assistance d’Adam. Quand elle a repris ses esprits il lui sou­haite la bien­ve­nue à bord du HOPE. C’est un vais­seau en orbite autour de la Terre depuis 1971. Ils sont en 2020. Elle a dormi quarante-neuf ans !

Face à son effa­re­ment, il lui explique qu’elle était volon­taire et la ras­sure quant au retour de sa mémoire. Elle s’appelle Megan Rausch, ori­gi­naire de Cando dans le Dakota du Nord. Une guerre a éclaté. Douze HOPE ont été envoyés autour de la pla­nète. Il lui explique le fonc­tion­ne­ment, fait visi­ter les ins­tal­la­tions. Mais Megan, très vite en a assez et…

Le second tome com­mence avec l’arrivée, en novembre 1971, de Lavigne, un agent du FBI à Devils Lake, en pleine tem­pête. Il doit ren­con­trer James Brim­ley, l’officier en charge de l’affaire Eve Tozer. Cette jeune et pro­met­teuse actrice s’est vola­ti­li­sée, au cours d’une récep­tion, il y a cinq semaines. De plus, le shé­rif de la ville a dis­paru depuis quatre jours.

Les pre­miers contacts entre ce Lavigne et James, en fait l’adjointe du shé­rif et fille de celui-ci, se passent mal. L’enquêteur en veut à la terre entière d’être là. Il veut recom­men­cer l’enquête, essayer de com­prendre les rai­sons de ces disparitions.

Le second tome relate quelque cin­quante ans plus tôt, une enquête poli­cière assez clas­sique. Hors le contexte cli­ma­tique dif­fi­cile, c’est la confron­ta­tion de deux per­son­nages prin­ci­paux, à savoir l’acariâtre et alcoo­lique agent du FBI et cette jeune fille qui lui tient tête. Elle cherche d’abord à retrou­ver son père, pen­sant que l’actrice dis­pa­rue depuis cinq semaines doit être morte.

Le scé­na­riste met en scène un agent fédé­ral, assez proche, semble-t-il d’une réa­lité, plein de morgue, imbu de lui-même, consi­dé­rant les membres de la popu­la­tion locale comme de peu d’importance. Face à lui, une jeune femme encore désta­bi­li­sée par une décon­ve­nue amou­reuse mais qui ne s’en laisse pas conter.

Le des­sin du pre­mier tome est assuré par ‘Fare avec un trait syn­thé­tique mais très rond, expres­sif. La sur­prise vient du gra­phisme du second volet qui est assuré par Gre­lin. Celui-ci pro­pose un des­sin plus hachuré, plus tendu. Mais la dif­fé­rence d’univers sup­porte bien cette rup­ture.

Avec une intrigue qui mène à une chute inat­ten­due, le scé­na­riste donne un récit attrac­tif, semant des indices que l’on a du mal à inter­pré­ter à la lec­ture mais qui prennent toute leur impor­tance lorsque l’on referme le second opus. Remarquable !

serge per­raud

‘Fane (scé­na­rio, des­sin du tome 1, boards du tome 2), Gre­lin (des­sin et cou­leur du tome 2) & Isa­belle Raba­rot (cou­leur du tome 1), Hope One — t.01 et t.02, Glé­nat, coll. “Hors Col­lec­tion”, jan­vier et août 2020, 72 p. – 15,50 € par album.