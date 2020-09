Anne-France Abillon, L’intime au dehors (exposition)

Où tout finit, où tout commence

Anne-France Abillon pré­sente trois séries de pho­to­gra­phies. “Le tissu du réel” de toiles d’araignées sur papier japon, “Traces” d’empreintes d’insectes, sur papier trans­pa­rent et “Man­teaux d’âme” sur papier Hahnem-ühle. L’exposition est com­plé­tée par une ins­tal­la­tion “Nid dan­su­neaube” et de des­sins “Au-dessus du vide”.

Le tout est consti­tué de trames visuelles aux consis­tances sou­vent dia­phanes. Tout est sub­til et pré­cieux dans ce qui demeure encore comme corps et dont les “fils” semblent sug­gé­rer l’âme qui vol­tige en funam­bules ou «filam­bules». Existe une ten­dresse dans une sorte d’attention et de finesse là où tout évo­lue selon un désordre appa­rent qu’impriment de telles “figures”.

Le réel revient tota­le­ment de ce qu’il est ou du moins tel que nous nous le repré­sen­tons. Tout ici est intime mais en rien impu­dique. Une telle “écri­ture” plas­tique montre la vie tout en s’en dis­tan­ciant. D’où la sen­sa­tion de vivre des états fur­tifs qui, un moment plus tard, ne serait plus le même. Jaillissent des sortes de déliai­sons et d’étranges épa­nouis­se­ments là où, pour­tant, tout s’enchevêtre.

C’est une manière de redon­ner au monde inté­rieur comme exté­rieur une par­tie de son sens là où l’expression plas­tique devient la réa­li­sa­tion d’une pen­sée de l’inconscient qu’on ne sau­rait atteindre sans un tel tra­vail d’assemblage où tout finit, où tout com­mence là où en dépit des fixa­tions rien n’est jamais clos.

jean-paul gavard-perret

Anne-France Abillon, L’intime au dehors, IGDA 2.0, Caen, du 3 au 15 octobre 2020.