Sonia Elvireanu, Le silence d’entre les neiges & Le souffle du ciel

Avec le temps

Avec ces deux recueils la poète, roman­cière, cri­tique et tra­duc­trice Sonia Elvi­reanu nous fait plon­ger dans la rela­tion intime au corps et à l’âme de l’autre, mais pas n’importe lequel : l’amoureux disparu.

L’objectif est — par effet de dou­ceur d’évocations des sou­ve­nirs — de par­ve­nir à effa­cer la dis­pa­ri­tion de l’homme aimé dont la créa­trice veut gar­der l’épaisseur jusque dans les traces des pay­sages de neige.

“Dans l’embrassement du Ciel et de la Terre”, la ligne d’horizon y prend une domi­nante de silence et de blan­cheur qui sou­ligne le vide laissé.

Au sein de réfé­rences mytho­lo­giques et bibliques qui donnent plus de poids à ce qui fut, Sonia Elvi­reanu oblige à un regard où se mêlent déses­poir et espoir là où la vie d’autrefois rejoint le pré­sent auquel il faut se faire.

Et sur­tout apprendre avec lui non pas à tra­hir le passé mais y retrou­ver une juste alliance.

Au “je vivais” doit faire place un “je vis” et décou­vrir un lieu quelque part réservé où l’auteure pour­rait aller sans sa dou­leur.

Certes, par­fois, il semble qu’elle devrait être sourde à elle-même pour y par­ve­nir mais existe néan­moins la pré­sence d’un apaisement.

Sonia Elvi­reanu peu à peu efface le temps des larmes, la nuit de cer­taines images afin de n’en conser­ver que le jour en ce qui tient d’une résur­rec­tion pour sur-vivre.

Il s’agit de conti­nuer au nom du bon­heur perdu à pré­ser­ver le pré­sent et le futur.

Et si la poé­tesse évoque l’autrefois, c’est afin que le temps retrouve une den­sité active. Elle se redresse d’une telle cas­sure, elle remonte là où les yeux n’étaient plus que deux petits trous char­gés de leurs pau­pières tels deux pois­sons morts.

Bref, il faut que d’autres images renaissent à tra­vers les mots et leur force d’existence.

Dès lors, après la chute où l’existence avait fini, tout recom­mence au moment où l’oeil inté­rieur se hisse hors du noir jusqu’à la blancheur.

jean-paul gavard-perret

Sonia Elvi­reanu, Le silence d’entre les neiges & Le souffle du ciel, L’Harmattan, Paris, 2018, 138 p. — 14, 50 €.