Hervé Le Tellier, L’Anomalie

L’expé­rience de penser

Hervé Le Tel­lier publie un des livres majeurs de l’année. Fan des Stones mais de plus en plus des Beatles désor­mais (ce qui est sa manière de vieillir), l’auteur reven­dique le roma­nesque afin de ne pas mou­rir dans la vérité.

Que le monde soit une simu­la­tion ne lui empêche pas d’apprécier les fraî­cheurs de son oreiller avant de dépas­ser le stade où l’univers humain se ren­verse en un lieu où l’existence pré­cède l’essence — mais de peu.

La fic­tion dans sa simu­la­tion devient une his­toire de pro­ba­bi­lité que l’Oulipiste déve­loppe. Dès lors, l’intelligence qui n’a pas de bouche peut se dire de vive écri­ture. Et pour mieux com­prendre ce qu’est la nor­ma­lité, à tra­vers les per­son­nages en double du roman (ils sépa­rés eux-mêmes de trois mois de plus ou de moins et tous membres d’un même avion lui-même “pho­to­co­pié” en quelque sorte), l’auteur inter­roge son contraire : l’anormalité.

Dans cette his­toire de clones, reste à savoir ce qui est essen­tiel au sein de notre exis­tence et ses pro­jec­tions que lui pro­cure l’avenir. Cela devient une affaire de choix remis en jeu dans ce qui, pour l’auteur, rap­pelle des moments de bifur­ca­tions fon­da­men­taux.

Le Tel­lier — mon­trant la peti­tesse de l’arrogance de Césars qui ne sont que les contre­maîtres d’une cer­taine inuti­lité — trans­forme son livre en “une expé­rience de pen­sée” entre divers états et hypo­thèses pos­sibles au sein de ce que les autres savent trop bien ou trop mal.

Péné­trant l’écriture comme péné­trant en lui, l’auteur dit la vanité du monde comme celle de notre condi­tion entre vanité des hommes et dis­pa­ri­tion de l’univers (ou sa matrice) au sein de l’espace-temps dont le pré­sent n’est qu’un moment de l’univers-bloc en ses cau­sa­li­tés pas­sées ou futures aux­quelles nous nous sou­met­tons plus ou moins adroi­te­ment..

Le temps s’écoule ici par les secousses d’un temps sub­jec­tif à plus d’un titre au sein d’une simu­la­tion géné­rale. L’erreur y est pos­sible. Elle va deve­nir pour nous — ou nos “héri­tiers” — la seule exigence…

feuille­ter le livre

jean-paul gavard-Perret

Hervé Le Tel­lier, L’Anomalie, Gal­li­mard, coll. Blanche, Paris, 2020, 336 p. - 20,00 €.