Maurice Renoma, Mythologies du Poisson Rouge

Magie en rouge

Maurice Renoma reste un uto­piste comme il le pré­cise : “Bien­tôt, les portes vont s’entrouvrir pour que l’Homme en cage retrouve un sem­blant de liberté. Cette liberté fait peur à pré­sent, puisqu’elle implique de se retrou­ver sur le même ter­rain que l’ennemi. Dehors. Alors l’Homme en cage réflé­chit. Peut-être attendre. Encore un peu. Et contem­pler Cris­to­bal, cet agité du bocal”.

Pour inau­gu­rer un nou­veau lieu d’exposition pari­sien et en atten­dant cette libé­ra­tion, l’artiste fait d’abord sor­tir son pois­son rouge de la boule de verre où il tourne en rond.

Et ce, sans aucun risque : à mesure qu’il jaillit, Cris­to­bal res­pire. Et ses sem­blables aussi.

D’où cette apo­gée où le rouge est mis. Renoma est accom­pa­gné par­tout de son ami. Il devient aussi son arme secrète capable de remon­ter le temps là où l’imagination devient la folle des eaux comme de la terre.

Sur­gissent en images les frag­ments d’un dis­cours de résis­tance mais pas seulement.

Peu égoïste, Renoma au besoin par­tage son fré­tillant ami avec les égé­ries qui lui plaisent et l’entourent. Il se peut même que, sou­dain, le pois­son devienne méta­phore éro­tique tant est connu non seule­ment l’engagement du pho­to­graphe mais son goût pour celles qui peuplent son monde d’images comme, et tout autant, son iti­né­raire exis­ten­tiel et la manière dont il le conçoit.

Bref, même hors des eaux, “ça suit son cours” comme disait Beckett. Mais lorsque ces eaux-là débordent, une autre inon­da­tion a lieu. Le pêcheur devient chas­seur.

Et reste à ima­gi­ner encore…

jean-paul gavard-perret

Mau­rice Renoma, Mytho­lo­gies du Pois­son Rouge, L’Appart, nou­vel espace cultu­rel (très sin­gu­lier) du 16eme arron­dis­se­ment de Paris, à par­tir du 16 sep­tembre 2020.