Priscilla Rattazzi, Hoodooland

Sau­ver les falaises US

Pris­cilla Rat­tazzi est née en Ita­lie, à Rome. Elle a quitté l’Italie pour les États-Unis en 1974. Elle a étu­dié la pho­to­gra­phie avant de tra­vailler comme assis­tante du pho­to­graphe Hiro.

D’abord pho­to­graphe de mode, elle s’en est détour­née et son tra­vail est devenu plus personnel.

La créa­trice s’est ren­due pour la pre­mière fois dans le sud-ouest de l’Utah il y a dix ans pour explo­rer et pho­to­gra­phier les pay­sages majes­tueux et déser­tiques, dra­ma­tiques et arides faits d’énormes falaises presque mena­çantes mais monu­men­tales et entou­rées de silence.

Lorsqu’elle a appris que le parc natio­nal du Grand Staircase-Escalante allait être amputé, elle a décidé de défendre ce pay­sage remar­quable. Elle a pho­to­gra­phié des colonnes uniques en forme de cham­pi­gnon de roches alté­rées connues sous le nom de «hoo­doos» (mot emprunté à la sor­cel­le­rie folk­lo­rique appor­tée aux Amé­riques par des Afri­cains réduits en esclavage).

Ces struc­tures impro­ba­ble­ment et incroya­ble­ment équi­li­brées semblent être conju­rées par magie mais sont en fait for­mées par des couches de roche tendre qui s’érodent au fil du temps, lais­sant un « cha­peau » de roche dure.

L’artiste pour­suit sa lutte afin de blo­quer la déci­sion de l’administration mais, en février 2020, le minis­tère de l’Intérieur a publié des plans défi­ni­tifs du forage et de l’exploitation minière dans ces terres.

Un appel est en cours. C’est pour­quoi les pho­to­gra­phies sublimes de tels monu­ments revêtent une urgence renouvelée.

jean-paul gavard-perret

Pris­cilla Rat­tazzi, Hoo­doo­land, Gale­rie Staley-Wise, New York du 17 sep­tembre au 7 novembre 2020.