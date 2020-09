Roger Ballen, Roger the Rat

Ballen bala­din du monde occidental

Tout au long de sa car­rière, Roger Bal­len (né en 1950 à New York et vivant en Afrique du Sud depuis 1982) est devenu un des pho­to­graphes les plus impor­tants et ori­gi­naux de notre époque.

Mélan­geant son art pre­mier — le des­sin — à la pein­ture et à l’installation, il n’a cessé de faire sau­ter les cloi­sons de la mai­son de l’art et sa “statuaire”.

Il donne forme à la psy­ché et à la vision humaines en explo­rant les forces cachées qui nous agissent. Ses images n’en sont plus les écrans mais les tra­hissent en bri­sant bien des “chiourmes ” (Bataille).

En 60 pho­tos noir et blanc, ce livre montre com­ment Bal­len crée une “per­sona” qui oriente le corps au-delà de ses fixations.

L’esthé­tique “bal­la­nesque” crée des mou­ve­ments au sein de mises en scène en créant en par­ti­cu­lier un être mi-humain mi-rat qui vit seul et donc bien au-delà de la société “mains­tream”.

Ce cycle est pré­senté ici sans la moindre contre­fa­çon afin de mon­trer l’originalité d’un tel tra­vail et la réflexion qu’il induit dans sa para­doxale “science”-fiction.

jean-paul gavard-perret

Roger Bal­len, Roger the Rat, Ed. Nadine Barth, textes de Roger Bal­len, Hatje Cantze, Ber­lin, 2020, 124 p. — 28,00 €.