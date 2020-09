Didier Alcante, Laurent-Frédéric Bollé & Denis Rodier, La Bombe

Un album de réfé­rence sur le sujet!

Trinity est le nom de code pour l’essai de Gad­get, la pre­mière bombe nucléaire qui a explosé le 16 juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique. Le 6 août de la même année, un bom­bar­dier lar­guait Lit­tle Boy sur Hiro­shima, le 9 août, un autre avion envoyait Fat Man sur Naga­saki.

Com­ment l’Homme en est-il arrivé là ? Com­ment a-t-il détecté cette éner­gie, réussi à l’apprivoiser pour la libé­rer de façon si vio­lente ?

Cette éner­gie existe depuis la for­ma­tion de la Terre, il y a plus de quatre mil­liards d’années. Mais ce n’est qu’en 1789 que le mine­rai qui la contient a pris un nom : Ura­nium, en réfé­rence à une pla­nète décou­verte peu avant.

En 1933, le pro­fes­seur Leo Szi­lard décide de quit­ter l’Allemagne et les hor­reurs que le nazisme com­mence à ins­tal­ler. En 1938, Enrico Fermi accom­plit, à l’ambassade des États-Unis de Rome, les for­ma­li­tés pour un visa. En décembre, il reçoit le Prix Nobel de physique.

À Man­hat­tan, en février 1939, dans un bar, Szi­lard et Fermi dis­cutent. Le pre­mier explique com­ment la pos­si­bi­lité d’une réac­tion en chaîne lui est appa­rue alors qu’il atten­dait à un feu rouge. Après avoir échoué à véri­fier sa théo­rie avec du béryl­lium et de l’indium, il décide d’essayer avec de l’uranium.

Il est heu­reux du résul­tat posi­tif de l’expérience, mais ter­ri­fié car il entre­voit les consé­quences funestes d’une telle invention.

Pendant ce temps, Hit­ler a envahi la Tché­co­slo­va­quie et fait main basse sur la plus grande mine d’uranium d’Europe. Et des scien­ti­fiques alle­mands sont dans la course pour la maî­trise de la fis­sion. L’autre énorme gise­ment d’Uranium se trouve au Congo Belge exploité par l’Union minière du Haut-Katanga. Mais la Bel­gique, aux yeux d’Hitler…

Après une entre­vue avec Ein­stein, Szi­lard appré­hende que la seule façon d’empêcher Hit­ler d’utiliser la bombe ato­mique, c’est d’en doter les États-Unis. Et c’est le pro­jet Man­hat­tan.

Didier Alcante et Laurent-Frédéric Bol­lée donne un fameux récit his­to­rique depuis les pre­mières décou­vertes, leurs usages essen­tiel­le­ment médi­caux comme la Radio­gra­phie, jusqu’à une conclu­sion sur ce que sont deve­nus les prin­ci­paux acteurs de cette entre­prise.

Ils exposent, bien sûr, le par­cours des grands arti­sans des décou­vertes et du pro­jet, mais en pro­posent de mul­tiples qui ont, d’une manière ou d’une autre, contri­bué à l’aboutissement de Man­hat­tan. Ils éclairent ainsi, les dif­fé­rences facettes du pro­jet, de sa réa­li­sa­tion, de ses consé­quences tant sur l’Humanité que sur cer­tains des arti­sans.

C’est ainsi qu’ils décrivent le par­cours d’un ouvrier japo­nais, du direc­teur de l’Union minière du Haut-Katanga, des membres de ce com­mando envoyés en Nor­vège pour sabo­ter une usine stra­té­gique pour les nazis, les ten­ta­tives de l’Angleterre de faire main basse sur le stock d’uranium… Pour en faire quoi ?

Les auteurs donnent un récit très com­plet mis en images, en noir et blanc, par Denis Rodier dont il faut saluer l’implication, le tra­vail sur la res­sem­blance des per­son­nages his­to­riques, sur sa mise en page dyna­mique, alter­nant des scènes de confé­rences et des scènes plus actives sur les lieux de conflits.

L’album est com­plété par les post­faces des trois auteurs et une biblio­gra­phie presque exhaustive.

Avec cet album, un volume de plus de 470 pages, les scé­na­ristes exposent avec talent, presque comme l’intrigue d’un thril­ler, les pro­ces­sus de pen­sées, les ren­contres, les décou­vertes qui ont amené à cette bombe ato­mique.

Une véri­table réfé­rence en la matière !

serge per­raud

Didier Alcante (scé­na­rio), Laurent-Frédéric Bollé (scé­na­rio)& Denis Rodier (des­sin), La Bombe, Glé­nat, coll. “1000 feuilles”, remis en rayons en juillet-août 2020, 472 p. – 39,00 €.