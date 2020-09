Pascal Canfin, Le banquier de Daech

Les beaux cir­cuits de l’argent du terrorisme…

Avec Tho­mas, le roman­cier retient un jour­na­liste débu­tant qui se trouve pro­pulsé dans sa pre­mière grosse affaire, une enquête d’investigation sur le finan­ce­ment d’une orga­ni­sa­tion ter­ro­riste ne recu­lant devant aucun meurtre. Il évoque les hési­ta­tions, les craintes, les doutes, les inter­ro­ga­tions face à cette situa­tion nou­velle pour lui, d’autant qu’elle est périlleuse.

Est-il à la hau­teur de la confiance qu’on place en lui ? Est-il capable de mener à bien ce repor­tage qui lui ouvrira un ave­nir pro­fes­sion­nel prometteur ?

Thomas Rabu arrive au jour­nal dans un Paris cani­cu­laire. Sur son bureau, un cour­rier avec un timbre turc, le sonne tel­le­ment qu’il doit trou­ver refuge dans un café cli­ma­tisé. C’est une lettre de Sofiane Tir, d’origine kabyle, poly­tech­ni­cien, parti rejoindre Daech en Syrie, il y a trois ans. Il en est devenu le ban­quier.

Se sen­tant en dan­ger, il veut infor­mer le monde de qu’il a fait. Il a choisi Tho­mas parce qu’il est un jeune jour­na­liste intègre et qu’il connaît la finance. Il lui demande de trou­ver Nou­rad Gacem, à Londres. Il ter­mine par : “Ainsi j’ai choisi de vivre. Ainsi je choi­sis ma mort.”

Thomas pense d’abord à un canu­lar, mais des recherches confirment l’existence de cet homme et son par­cours. Il en réfère à Anne Jacob, sa rédac­trice en chef qui, après quelques hési­ta­tions lui donne le feu vert pour enquê­ter et par­tir à Londres. Mais avant, elle l’oriente vers une des stars du jour­na­lisme d’investigation pour quelques conseils forts utiles pour mener sa véri­table pre­mière enquête.

À Londres, Nou­rad Gacem, qui tra­vaille à la Fran­çaise de banque comme tra­der, ne se laisse pas appro­cher faci­le­ment. Usant de diplo­ma­tie, Tho­mas réus­sit à l’interviewer. Avec quelques élé­ments don­nés par Nou­rad, il part pour Bey­routh, ren­con­trer un second contact, au cœur du car­re­four avec Daech, un lieu de tous les dangers…

Sur les pas de son anti-héros, Pas­cal Can­fin détaille les grandes mani­pu­la­tions finan­cières, bour­sières, que peut mener un tra­der, la façon dont il peut s’organiser pour, en quelques heures, amas­ser une for­tune ou ris­quer une perte colos­sale. Il détaille, dans son intrigue, les cir­cuits pos­sibles de finan­ce­ment, les périples que peut emprun­ter l’argent, les dif­fé­rents étages entre des socié­tés écrans sises dans divers pays. C’est pas­sion­nant, effrayant, révol­tant.

Une his­toire sen­ti­men­tale pimente l’action et ren­force la tension.

Pour se don­ner du cou­rage, du tonus, se cal­mer, son héros se remé­more nombre de réfé­rences musi­cales, citant de très nom­breux mor­ceaux, des groupes et inter­prètes, allant jusqu’à don­ner un tempo en énu­mé­rant les notes.

L’auteur pro­pose, en guise de res­pi­ra­tion, pour cal­mer la ten­sion du récit, des para­graphes au ton plus léger, presque badin, mais très humo­ris­tique, des réflexions tru­cu­lentes, sub­tiles et ori­gi­nales sur les atti­tudes des indi­vi­dus, sur des situa­tions. Ainsi, son héros : “…je regar­dais ma montre. Elle me ren­voya qu’un jour, quelque part, une conven­tion avait éta­bli qu’il était 5 heures du matin à Paris.” Ou “J’aurais dû enre­gis­trer les com­pli­ments qui ont suivi pour les pas­ser en boucle dans les moments de blues ou lors de la pro­chaine demande d’augmentation sala­riale.” Tou­te­fois, il fait faire par Mou­rad une remarque peu amène pour plus de la moi­tié de l’humanité : “L’argent, c’est comme les femmes. La réa­lité est tou­jours déce­vante. Mais le désir est plus fort. Et tou­jours tu recom­mences.”

Avec Le ban­quier de Daech, Pas­cal Can­fin pré­sente un roman sédui­sant avec un héros atta­chant, une façon didac­tique de pré­sen­ter des pra­tiques finan­cières et bour­sières, une intrigue extrê­me­ment effi­cace.

Le tout est servi par une écri­ture pré­cise et un style élégant.

serge per­raud

Pas­cal Can­fin, Le ban­quier de Daech, l’aube, coll. “Noire”, sep­tembre 2020, 216 p. – 17,90 €.