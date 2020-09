Youssef Nabil, Once Upon a Dream (exposition)

Perdre le regardeur

L’expo­si­tion du Palazzo Grassi per­met un long voyage dans l’oeuvre de Yous­sef Nabil. Elle fait pla­ner la nos­tal­gie d’un temps révolu et une cri­tique sociale par des prises selon une ancienne tech­nique lar­ge­ment employée pour les por­traits de famille ou pour les affiches de films qui peu­plaient les rues du Caire.

Les pho­to­gra­phies argen­tiques sont peintes par le créateur.

L’ensemble per­met de décou­vrir dif­fé­rentes séries pro­duites par le créa­teur qui trans­forme la vision de l’érotisme mas­cu­lin et fémi­nin. Cette rétros­pec­tive cultive au besoin les dis­con­ti­nui­tés, les ébou­lis.

L’œil en est réduit au doute, au para­doxe à l’improbabilité d’un centre ou d’un fonds qui n’interdit en rien la romance mais la trans­forme en des reli­quats où les idées grouillent comme dans les cou­lisses du monde dans une vérité de noblesse par­ti­cu­lière face au fade et au frelaté.

Nul besoin de glose ou de codex. Et de leurre de clés plus ou moins dou­teuses. Le tout par ellipses de plu­sieurs foyers à la fron­tière de l’invisible dis­tillé dans de géniales méto­ny­mies.

On part du réel mais on n’y reste pas car tout est agencé pour perdre le regar­deur. Il pénètre un lieu dont il ignore le nom.

Il existe bien des pro­lon­ge­ments et des mys­ti­fi­ca­tions où le regard se fixe. L’artiste, lui, pro­pose de pas­ser sous des arches qui le dépassent et où l’univers semble sans des­sus des­sous et sans des­sous des­sus.

Les mou­ve­ments induits sont moins orien­tés que magné­ti­sés par divers point de fuites, pou­droie­ments, pro­tu­bé­rances ou creux.

jean–paul gavard-perret

Yous­sef Nabil, Once Upon a Dream, Palazzo Grassi, Venise, du 11 juillet 2020 au 20 mars 2021.