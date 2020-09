Pierre Richard le Nocturne

Le pro­jet de cet album a pris ses pre­mières racines il y près de 10 ans. C’est en effet en 2011 que l’auteure Ingrid Astier contacte les frères Fré­dé­ric et Jb Hanak pour tra­vailler avec eux.

Et dès 2013, les deux frères et leur groupe de musique (dDa­mage) appa­raissent au fil des pages du roman Angle Mort (Gallimard).

L’auteure, ensuite, com­mence une nou­velle veine lit­té­raire en enta­mant un livre à voca­tion plus poé­tique et qui se décline sous la forme d’un abé­cé­daire : Petit Éloge de la Nuit.

Cet hom­mage aux forces de la nuit enclenche chez les deux frères l’envie de por­ter le livre en musique.

Et c’est la ren­contre (à priori impro­bable) entre JB Hanak, Ingrid Astier et Pierre Richard qui déclenche le tou­tim. Cela donne des concerts en duo guitare/voix avant que Petit Éloge de la Nuit soit adapté au théâtre du Rond-Point avec plus de cin­quante repré­sen­ta­tions, une tour­née de trois sai­sons en France et pays francophones.

Les trois artistes se retrouvent fin 2019 pour adap­ter ce spec­tacle “musi­cal” au for­mat album. D’où ce Nuit à Jour. Fré­dé­ric Hanak décédé pré­ma­tu­ré­ment, Jb Hanak est à la gui­tare, à la basse et au syn­thé ou pro­gram­ma­tions ryth­miques.

Chaque mor­ceau a pour but de dévoi­ler une facette dif­fé­rente du monde nocturne.

Ingrid Astier écrit les paroles scé­na­ri­sées et dites par Pierre Richard “tan­tôt rêveur, tan­tôt cow-boy, tan­tôt mafieux, tan­tôt ani­mal noc­turne. Pen­seur, amou­reux, phi­lo­sophe, astro­naute ou mar­chand de sable” (I. Astier). Le comé­dien trop sou­vent relé­gué aux rôles comiques (où d’ailleurs il excelle et qui ont fait de lui une star du ciné­ma­to­graphe) trouve là un rôle inat­tendu et une pré­sence par­ti­cu­lière.

L’album est sur­pre­nant et Richard fascinant.

Ce véri­table ovni musi­cal est un joyau.

jean-paul gavard-perret

Pierre Richard, Nuit à jour, label Modu­lor, 2020.