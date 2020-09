Laurent Margantin, Le premier couloir

Disrup­tifs horizons

Laurent Mar­gan­tin est spé­cia­liste de Nova­lis sur lequel il a écrit deux ouvrages de réfé­rence. Il a aussi créé en 2000 « Œuvres ouvertes », un des sites pion­niers du web lit­té­raire fran­co­phone.

S’y retrouvent des récits de Kafka, des frag­ments de Nova­lis et de nom­breux textes d’auteurs contem­po­rains dont l’initiateur du site.

Le pre­mier cou­loir n’est pas sans rap­pe­ler la veine et la fièvre kaf­kaïennes dans ce soli­loque en l’honneur d’une vic­time poten­tielle (Char­lie) que le nar­ra­teur apos­trophe. Celui-là vient d’échapper de peu à un “maître salaud”.

Afin de pré­ser­ver ce qui lui reste de vie et sur­tout eu égard à son talent artis­tique, il s’adresse à lui pour lui pro­po­ser un deal : il pro­té­gera l’enfant qui en contre­par­tie lui appren­dra le dessin.

Etonné par la puis­sance créa­trice de son futur et poten­tiel maître en art plas­tique et même si (ou parce que), dit-il, ce qu’il fait là, “je suis pas foutu de le dire, je vois juste des cou­leurs du bleu du mar­ron du beige et un peu de rouge sans pou­voir dis­tin­guer une seule forme,” il cherche aussi à com­prendre ce que de telles oeuvres “disent”.

Prison­nier de sa fas­ci­na­tion, l’implorant per­met par la bande de com­prendre com­bien l’art peut abo­lir la rai­son des vio­lences et des maîtres. Pour peu tou­te­fois que ce qui se crée résiste et reste avant tout une inter­ro­ga­tion.

Le des­sin deve­nant fosse ou rue, il entraîne le nar­ra­teur dans le bal­bu­tie­ment de ses dires.

Restent des esquisses de deve­nirs au croi­se­ment du souffle retenu d’un muet créa­teur de dis­rup­tifs hori­zons.

S’y aiguise le silence contre les gro­gne­ments péremp­toires aussi cruels que déri­soires des monstres d’une colo­nie péni­ten­cière dont un pre­mier cou­loir s’ouvre. Ou se ferme.

jean-paul gavard-perret

Laurent Mar­gan­tin, Le pre­mier cou­loir, Edi­tions de la Salle de Bains, Rouen, 2020 — 5,00 €.