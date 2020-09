Sophie Brouquet, Isabelle de France. Reine d’Angleterre

Du rôle incon­tes­table des femmes

Le monde de l’édition s’intéresse aux per­son­nages des Rois mau­dits de Mau­rice Druon. Après Mahaut d’Artois et les trois fils de Phi­lippe le Bel, c’est au tour d’Isabelle de France d’être l’objet d’une bio­gra­phie, écrite par Sophie Brou­quet.

Les admi­ra­teurs de l’œuvre de Mau­rice Druon la liront avec un très grand inté­rêt tant le por­trait tracé par l’historienne est à cent mille lieues du per­son­nage du roman.

La prin­cesse, imbue de l’orgueil de sa race capé­tienne, héri­tière des qua­li­tés poli­tiques de son père, a sans doute joué un rôle dans la chute de ses belles-sœurs adul­tères mais Sophie Brou­quet reste très pru­dente sur la réa­lité de son impli­ca­tion. Autre légende mise en mor­ceaux : la dés­union du couple qu’Isabelle for­mait avec Edouard II d’Angleterre.

Bien au contraire – et c’est à mon avis l’apport majeur de l’ouvrage –, on découvre une reine fer­vente sou­tien de son époux, empê­tré dans sa pas­sion pour ses dif­fé­rents favo­ris (Gaves­ton, puis Des­pen­ser) dont il n’est d’ailleurs pas cer­tain qu’ils aient été les amants du souverain.

Certes, l’influence gran­dis­sante de Hugues Des­pen­ser met à mal les rela­tions conju­gales, d’où la rup­ture d’Isabelle et d’Edouard, avant tout poli­tique, qui entraîne le débar­que­ment de la reine en Angle­terre qui n’est pas sans annon­cer celui de Guillaume d’Orange et de Mary II bien des siècles plus tard.

Mais là aussi, Sophie Brou­quet apporte d’intéressants élé­ments sur l’affection que la reine conti­nua à éprou­ver son le roi déchu.

Enfin, cette étude nous plonge dans la vie iti­né­rante de la cour d’Angleterre, dans le fonc­tion­ne­ment de la mai­son de la reine – qui aimait l’argent, le luxe et la che­va­le­rie – et dans les affres poli­tiques d’outre-Manche.

L’auteur ne fait pas de la reine une icône fémi­niste mais la replace dans ce temps médié­val où, on le voit, les femmes jouent un rôle incon­tes­table, voire de pre­mier plan.

fre­de­ric le moal

Sophie Brou­quet, Isa­belle de France. Reine d’Angleterre, Per­rin, août 2020, 380 p., 23, 00 €.