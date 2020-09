Barbara Polla, Paul-pris-dans-l’écriture

Para­dis de l’écriture

Barbara Polla envi­sage et dévi­sage l’oeuvre de Paul Ardenne de manière inat­ten­due et inci­sive. Celui qui est écri­vain his­to­rien d’art, homme de la terre, motard, ventre et — ce qui est plus rare — homme oiseau est là à l’extrême de son écri­ture la plus per­son­nelle et dont l’auteure offre de superbes exemples très sou­vent inédits.

Tout dans l’écriture cachée (plus ou moins) d’Ardenne offre de l’irraisonné en une sorte de déter­ri­to­ria­li­sa­tion du et des sens comme chez les auteurs et artistes qu’il aime et défend le cas échéant.

L’œuvre d’Ardenne se place telle que Bar­bara Polla la pré­sente dans l’entre-deux : de la chair et de l’esprit, de la terre et du ciel, de l’amour et de sa fuite. Le tout dans un espace temps intense que pro­duisent autant les oeuvres d’art que les drag­sters…

Et en des textes ovnis de l’essayiste se pré­cisent bien des leçons de l’extrême que Paul Ardenne embrasse de ses voeux et de son écriture.

Le soli­taire avance dans l’écriture non sans avoir préa­la­ble­ment fait l’expérience de diverses vio­lences mais aussi d’amitié. Le livre de Bar­bara Polla reste à ce titre d’une richesse extrême car il per­met d’entrer au coeur de la créa­tion d’une œuvre dont on com­mence seule­ment à com­prendre ce qu’elle implique.

Et cet “essai” dégin­gandé (moins qu’il n’y paraît) n’y sera pas pour rien.

Dans cet ensemble — faus­se­ment hété­ro­clite -, l’auteure ouvre des pans ou plu­tôt des arcs entre le passé et le pré­sent. Chaque cha­pitre recèle un grin­ce­ment et une ten­sion. Le para­dis de l’écriture ne semble pas si loin que cela même si l’auteure ne des­sine pas un monde idéal à la manière des uto­pies.

Mais il arrive qu’on envie celui dont Bar­bara Polla fait par­ta­ger l’existence et le tra­vail. C’est dire si l’éventail est large.

jean-paul gavard-perret

Bar­bara Polla, Paul-pris-dans-l’écriture, Pré­face de Bruno Wals­kop, illus­tra­tion de Julien Serve, La Muette — Le Bord de l’eau, 2020, 128 p. - 20,00 €.