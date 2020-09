Le laboureur de Bohême (Johannes von Tepl / Marcel Bozonnet & Pauline Devinat)

Eloge de l’humain

Un homme à terre se répand en impré­ca­tions : de sa peine impuis­sante, il mau­dit la mort. Une voix imper­son­nelle au ton spi­ri­tuel s’élève du fond de la salle. Le modeste blessé pour­suit son râle accu­sa­teur comme une lamen­ta­tion incon­so­lable. Le « Sei­gneur mort » déve­loppe sa jus­ti­fi­ca­tion méta­phy­sique du tré­pas, arguant de l’ignorance consti­tu­tive de l’humanité.

On assiste à des déve­lop­pe­ments dia­lec­tiques aux atours un peu rhé­to­riques, face aux­quels le labou­reur per­siste à tenir sa dou­leur droite et déter­mi­née. Recon­nais­sant que « nous ne sommes rien », il main­tient que « nous sommes pour­tant quelque chose ». Un appel vain à la jus­tice, une inter­ro­ga­tion sans fin sur le sort des humains. Dans un cadre théo­lo­gique clas­sique, s’inscrit un éloge de l’humain qui inau­gure la Renaissance.

Un texte à la naï­veté fraîche et gra­cieuse, une mise en scène sug­ges­tive, au sym­bo­lisme demeu­rant tou­te­fois un peu her­mé­tique. Une danse de mort aux aspects déjà baroques vient inter­rompre et agré­men­ter l’argumentation. On peut voir dans le pro­pos pré­senté une anti­ci­pa­tion du conflit entre l’existence et ses exi­gences d’une part, la rai­son et ses jus­ti­fi­ca­tions d’autre part.

De belles louanges de la fémi­nité trouvent place dans ce dia­logue à l’aspect d’une dis­pu­ta­tio, d’une contro­verse qui finit tou­te­fois par un juge­ment, loin d’être der­nier, bien que divin.

Une décou­verte qui ne manque pas de charme, comme le Théâtre de Poche sait nous en pré­sen­ter pério­di­que­ment. Des acteurs enga­gés, idoines, cam­pant bien leur per­son­nage.

Même si l’on peut pen­ser que l’on eût pu don­ner plus de fan­tai­sie et de relief à la pièce, la repré­sen­ta­tion, hono­rable et cohé­rente, satis­fait le public.

chris­tophe gio­lito & manon pouliot

