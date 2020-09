Joël Leick, Les Territoires de Joël Leick

Bles­sures ou pan­se­ments du réel

L’expo­si­tion Les Ter­ri­toires de Joël Leick du Luxem­bourg est dans le pro­lon­ge­ment de celle qui lui était consa­crée à Thion­ville et Troyes. Elle met en lumière le tra­vail gra­phique et pic­tu­ral de l’artiste.

Du col­lage pho­to­gra­phique au mono­type, fait des livres et de ses oeuvres sur papier, des pay­sages déca­drés et trans­po­sés dans des jeux de correspondances.

Celui qui est “un peintre qui écrit et un pho­to­graphe qui grave” consi­dère le papier comme son sup­port de pré­di­lec­tion.

Il per­met de fran­chir le seuil des images toutes faites pour outre­pas­ser les assises du beau, en rec­tangle choi­sis afin d’en pro­po­ser l’ellipse.

Leick dépose des bras­sées de lumière, des brins de joie là où pour­rait ger­mer la mélan­co­lie, afin que les rebuts qui attristent enchantent à nou­veau l’espace que l’artiste recon­fi­gure.

Se ser­vant de paco­tilles et frag­ments inci­sifs de pein­ture, il crée des pas­sages incongrus.

L’ima­gi­naire est moins là pour sacra­li­ser l’instant que pro­po­ser un ave­nir avec divers es dépôts de toutes sortes, ceux de l’esprit en éveil comme des choses qu’il ren­contre et quelle qu’en soit la nature car, du moindre reste, il fait de l’or.

Pré­sent à lui-même et au monde — même lors du confi­ne­ment -, l’artiste fouille et enduit pour construire des épo­pées aussi drôles que profondes.

Le plai­sir visuel est constant dans de tels tis­sages ou mon­tages.

L’image est chaque fois convul­sive là où, pour­tant, le réel demeure une base de présence.

jean-paul gavard-perret

Joël Leick, Les Ter­ri­toires de Joël Leick, Biblio­thèque natio­nale du Luxem­bourg, Luxem­bourg, du 24 sep­tembre — 12 décembre 2020.